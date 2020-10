Reconoce Club de Primera Plana Por 45 años de carrera a Irma Sánchez, columnista de CAMBIO

Debido a su experiencia en medios como televisión, radio y periódico, la columnista de CAMBIO, Irma Sánchez, recibió por parte del Club de Primera Plana y la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla (AMPEP) el reconocimiento nacional a sus 45 años ininterrumpidos de trayectoria en el mundo del periodismo.

En entrevista con esta casa editorial, Sánchez Meneses mencionó que este reconocimiento fue gracias a los años que cumplió con su profesión, aunque originalmente cuenta con 47 años en el mundo del periodismo, pues explicó que inició en el Canal 3, cuando hace años era Televisión Independiente de México. Dicho noticiero tenía como titular a José Ramón Fernández y posteriormente comenzó a trabajar en TeleCable.

“Fue un reconocimiento a los años de desenvolvimiento profesional, a mí me tocó el de 45 años, ese tiempo han sido en la radio y en el periodismo escrito, pero tuve paso en la televisión que ahí fue cuando comencé en el Canal 3, que antes era televisión independiente de México, con José Ramón Fernández, y también en Telecable, que desapareció. Seguí en la radio en Tribuna y luego en el periódico CAMBIO”, comentó Irma Sánchez.

El premio otorgado por la AMPEP, que reconoce a los periodistas de toda la República anualmente dependiendo sus años de trayectoria, que van desde los 20 hasta los 45 años, se les otorga a los dedicados a este gremio que de manera ininterrumpida desarrollan con amor a su profesión durante gran parte de su vida.

Esta vez debido a la pandemia la ceremonia de premiación por el Club de Primera Plana se desarrolló de manera virtual desde la Ciudad de México. Sin embargo, fue la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras del estado (AMPEP) y la Comisión de Derechos Humanos los que otorgaron de manera física los reconocimientos a los periodistas de Puebla con más años de trayectoria, en donde Irma Sánchez fue condecorada.

“A través de la Asociación de Mujeres se reporta el ejercicio profesional de las personas de los profesionales de la comunicación que se mantienen vigentes y que no interrumpen su ejercicio profesional y tienen una vida entregada a esto. La postulación de alguna forma resalta la entrega de los compañeros, comenzando por la televisión, periodismo escrito, radiofónico y mi columna y gracias a CAMBIO que me ha dado mi lugar para mantenerla vigente”, mencionó Sánchez Meneses.

El primer día como reportera se ampollaron mis pies: Irma Sánchez

En entrevista, Irma Sánchez explicó que una vez que terminó su ciclo en la televisión comenzó a laborar hace 47 años en Tribuna Noticias como reportera cubriendo la Iniciativa Privada, en donde comentó que su primer día no fue como ella esperaba, pues recordó que únicamente le dieron la grabadora y salió a reportear sin tener la suficiente experiencia.

“Yo he estado en la calle trabajando desde que inicié, mi primer día de reportera caminé tanto que llegué a tener anginas, los pies ampollados a lo que mi mamá me dijo que ese no era mi camino, pero yo le dije que sí. Gracias a eso continúe trabajando por tiempo completo y aunque fue la primera piedrita, eso no me amedrentó, he tenido jornadas de 48 horas continuas con mucha satisfacción, me he pasado dos días sin tener tiempo para comer. No es sacrificio, es la adrenalina la que te hace mantenerte en acción”, expresó la reportera poblana.

Sánchez Meneses comenzó a laborar en el periódico CAMBIO hace 33 años y hasta la fecha se han mantenido sus columnas por su contenido siempre informativo y para dar buenas noticias en medio de tantas adversidades. La columnista mencionó su columna “La Manzana”, donde siempre trata de escribir noticias buenas.

“En CAMBIO tengo 33 años, después de muchos años me quedé con mi columna que es el tema de “La Manzana”, me gusta mucho porque es cuestión de encontrar en este tiempo que abundan las malas noticias me he empeñado en encontrar las buenas, cuando se abren nuevas oportunidades, poblanos que emprenden en terrenos diferentes y mi columna sobre todo tiene esa fuente generadora de noticias”, explicó.

El periodismo es pasión pero a veces es ingrato y muy celoso

La reportera comentó e hizo un llamado a las nuevas generaciones de reporteros a continuar creando su camino en este medio, pues confesó que en el mundo del periodismo también se tienen que hacer sacrificios. Ante ello reconoció que la visión de los reporteros viejos con los nuevos logrará que se pueda crear un enriquecimiento en este gremio.

“El periodismo es pasión y a veces cabe entre comillas se utiliza el término del sacrificio, porque a veces el periodismo es ingrato y muy celoso, te exige tiempo completo, sin días festivos sin horario, pero la satisfacción es mantenerte. En mi caso concreto, con el compromiso y la buena experiencia de siempre interrelacionarte con todas las generaciones porque todo esto te nutre y te obliga a mantenerte vigente, y entre la visión de los viejos y las ganas con las que están entrando las nuevas generaciones, se está dando un enriquecimiento brutal”, finalizó.