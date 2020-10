Puebla fue el paraíso del huachicol en la era Moreno Valle-Cienfuegos

El sexenio de Enrique Peña Nieto y la gestión morenovallista convirtieron a Puebla en el paraíso del huachicol en el país, al pasar de 211 tomas clandestinas en 2012 a seis mil 377 en 2018, es decir, un incremento del tres mil por ciento. En gran medida se debe a que el ex gobernador Rafael Moreno Valle entregó el control del combate contra este delito a la Sedena, presidida entonces por Salvador Cienfuegos Zepeda, quien nunca logró frenar el aumento de este crimen.

Tras la detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda en Estados Unidos el pasado 15 de octubre, surgieron diferentes temas vinculados a este ex funcionario; en el estado de Puebla. Uno de éstos fue el combate al huachicol, aunque durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, lejos de bajar, este delito aumentó históricamente.

Fue durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa entre 2006 y 2012 que comenzó con el combate contra el narcotráfico a través del Ejército Mexicano. Posteriormente, el tema del robo al hidrocarburo fue en aumento en el centro del país. En Puebla, ya con Enrique Peña Nieto, la Sedena fue la que entró ‘al quite’ contra las bandas dedicadas a este tema en diferentes estados.

Crecen un 3 mil % las tomas clandestinas de 2013 a 2018

Uno de los principales delitos en los últimos años en cuanto a bandas de crimen organizado refiere es el robo de hidrocarburo, debido a que uno de los ductos de Pemex más importantes atraviesa el estado. En este sentido, fue Rafael Moreno Valle Rosas durante su gestión que cedió al General Cienfuegos Zepeda el combate al huachicol, aunque lejos de disminuir, creció.

De acuerdo con la información de Gobierno Fácil en lo que respecta al número de tomas clandestinas, de 2013 a 2018 la cifra de encontradas creció un tres mil por ciento en los últimos cinco años, al aumentar de 211 a seis mil 377 sólo en el territorio poblano, superando las que se tenían encontradas en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada.

Desde que empezó el gobierno de Enrique Peña Nieto el aumento inicialmente fue gradual, al pasar de 2013 a 2014 de 211 tomas clandestinas encontradas en ese año a 309 más. Sin embargo, para 2015 se detectaron 815 más, lo que significó que la cifra de tomas clandestinas se disparó a partir de ese año. Es de resaltar que fue en este periodo cuando el combate al huachicol fue asumido por la Sedena.

En 2016 se hallaron mil 533 tomas más que se sumaron a reporte acumulado; posteriormente, en 2017 bajó ligeramente la incidencia al contabilizarse sólo mil 437. Para 2018, último año de gestión de Peña Nieto, hubo dos mil 72 más, cerrando su sexenio con la cifra de seis mil 377 tomas clandestinas de huachicol detectadas.

Peña Nieto anunció colaboración con Gali Fayad en 2017

En 2017 durante una ceremonia cívica militar, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la Sedena, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República y a la dirección de Pemex, generar una estrategia para combatir el robo de combustible en Puebla.

En aquella ocasión inclusive lamentó los hechos ocurridos en Palmarito Tochapan, en donde cuatro militares y seis civiles murieron tras un enfrentamiento, por lo que dijo que trabajarían de manera coordinada con el ex gobernador Antonio Gali Fayad y las fuerzas de control de Puebla para desmantelar por completo las bandas que se dedicaban al robo de gasolina.

De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop), a principios de 2019 detallaron que en Puebla se detectaron más de seis mil tomas clandestinas de hidrocarburo durante todo el sexenio priista, es decir, entre 2012 y 2018, superando en gran medida las encontradas en las gestiones panistas de Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada.

El actual presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que los ex presidentes y ex funcionarios federales eran cómplices o se hicieron de ‘la vista gorda’ con el huachicoleo, pues contaban con toda la información para actuar, pero decidieron no hacerlo.

Cienfuegos Zepeda es uno de los responsables de que el robo de huachicol se disparara de manera crítica en el estado de Puebla, principalmente en la zona del ‘Triángulo Rojo’ y San Martín Texmelucan, debido a que la Sedena no pudo controlar el tema y disolver las bandas que se dedicaban al robo de hidrocarburos, mismas que empezaron una guerra por el control del estado, cuestión que provocó el aumento en los delitos.