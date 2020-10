Piden hasta 12 años de prisión a quien ataque con ácido a mujeres en Puebla

El diputado federal Jorge Areizaga Uribe y la diputada poblana Julieta Vences, presentaron una iniciativa para modificar el Código Penal Federal y establecer una sanción de hasta 12 años de prisión por agredir a una mujer con cualquier sustancia corrosiva, como el caso de las dos poblanas que fueron agredidas el año pasado con ácido.

En rueda de prensa, una de las impulsoras de esta ley es la poblana Esmeralda Millan quien fue víctima de su pareja sentimental el año pasado, pues al intentar separarse de él le arrojó ácido en el rostro y logró salir sin sanación alguna al no ser un delito grave.

Los diputados proponen realizar una modificación a la Constitución Nacional para poder dictar sanación preventiva a los agresores y que no puedan huir, y otra modificación al código penal para que el delito sea castigado hasta con 12 años de prisión.

En ese sentido, señalaron que hay más de 17 casos en el país que no han sido esclarecidos y no han tenido sanaciones por agresiones con ácido contra mujeres, pues el delito no está estipulado en la Ley.