Testimonio: de empleado de centros nocturnos a vendedor en la esquina (FOTOS)

El cierre de Centros Nocturnos por la pandemia ocasionó que meseros, capitanas y hasta el personal de los baños que venden dulces en estos recintos perdieran su fuente de empleo, por lo que han tenido que recurrir a vender sus productos en los cruceros y convertirse ahora en comerciantes ambulantes para poder solventar los gastos de su familia.

En entrevista con CAMBIO, al menos cuatro afectados de los que se encontraban en la manifestación con el objetivo de que se les permitiera reabrir los centros nocturnos de Puebla lamentaron que a raíz de la pandemia no han podido encontrar un buen trabajo que pueda solventar los gastos, pues tienen que mantener a sus hijos, las colegiaturas y también el alimento que llevan a casa.

No pedimos ayuda, sólo que nos devuelvan nuestro trabajo

Una mujer que se encontraba manifestándose mencionó que labora como capitana, mesera y hasta fotógrafa en un Centro Nocturno de la Angelópolis, indicó que a más de seis meses que su negocio ha estado cerrado por la pandemia se las ha visto negras para solventar sus gastos.

“La gente que trabaja conmigo y yo nos quedamos ya sin trabajo. Hemos tratado de salir con otras chambas, pero como les dicen a los licenciados, no te pueden quitar a lo que te dedicas, no pedimos ayuda, sólo que nos devuelvan nuestro trabajo”, explicó la trabajadora del Centro Nocturno.

Señaló que podrían tomar mejores medidas que en el transporte público, tianguis y los vendedores ambulantes aplicando gel antibacterial, respetar la Sana Distancia y desinfección del establecimiento.

“Lo podemos hacer mejor, en un metrobús la gente va atiborrada, nosotros contamos con toda la capacidad porque somos gente que está acostumbrada a manejar aglomeraciones entonces podemos hacer las cosas, con Sana Distancia, con gel, desinfección, cubrebocas, todo lo que quieran lo podemos hacer”, comentó la joven.

Don José ha tenido que recurrir a vender sus dulces en los cruceros

Otro de los afectados es el señor de la tercera edad llamado José que labora en los baños de los Centros Nocturnos, narró que ya no sabe a qué oficio recurrir para ganar dinero, pues explicó que a su edad es difícil que alguien le llegue a dar trabajo, por lo que su único sustento era vender dulces y cigarros en dichos establecimientos.

“Vengo acompañado de mi esposa y mi hija, yo llevo trabajando en los baños de los Centros Nocturnos desde hace 10 años, con las propinas que me daban me iba bien pero ya no tengo ese dinero ni el sueldo que me daban porque se cerró el negocio y ahora tengo que ir a vender a los cruceros desde temprano mis dulces, pero casi nadie me compra”, lamentó don José.

Prefiero que coman mis hijos que yo: Mireya

De igual forma, Mireya, una de las meseras que llegó a manifestarse y que labora en un antro de Puebla, comentó que tiene dos pequeñas y ya no le alcanza el dinero para continuar pagando las colegiaturas de sus hijas, pues indicó que además del sueldo base que ganaba, las propinas por los clientes eran un colchón para poder darle una mejor vida a su familia.

“Yo trabajo como mesera en un antro, ahorita la situación para nosotros es muy difícil porque tengo que rascar para pagar las colegiaturas de mis hijas y darles de comer, prefiero que coman ellas bien que yo, ahorita ando sobrellevando esto como comerciante, pero no es lo mismo, mucha gente no compra y se me queda toda la mercancía, esperamos que ya nos dejen trabajar”, comentó Mireya.

Vendo cubrebocas en las calles: Ricardo

Por último, Ricardo, que también labora como mesero tanto en bares como en eventos sociales, al borde de las lágrimas explicó que le urge trabajar para mantener a su familia y principalmente a su bebito que apenas hace un mes nació. Mencionó que pese a ello ha intentado buscar trabajo, pero no lo contratan por lo mismo de este periodo de pandemia.

“Yo ya no sé qué hacer, antes trabajaba de lunes a viernes en un bar de aquí de Puebla, los fines de semana me iba a un salón de fiestas también de mesero, no me iba mal, gracias a eso les pude dar una casa a mi esposa y a mi hijo. Pero con esto de la pandemia ya no tengo de dónde sacar dinero, ahora estamos vendiendo cubrebocas en la calle pero no nos alcanza y me da pena con mi bebé porque apenas llegó al mundo y no quiero que sufra”, comentó Ricardo al borde del llanto.