Implican a Javier Lozano en investigaciones de EU vs narco con el nombre clave de Chiva Loca

Javier Lozano Alarcón es investigado por las autoridades de Estados Unidos por su supuesta relación con el crimen organizado, pues es señalado de ser el vínculo entre funcionarios del gobierno mexicano y el narcotráfico, bajo el mote de ‘La Chiva Loca’.

De acuerdo con el periodista norteamericano Rick Freeman, Lozano Alarcón fue desde 2009 la conexión entre los funcionarios de alto rango en el Gobierno federal y narcotraficantes pertenecientes al Cártel de Sinaloa. También señaló que su nombre cobró fuerza por tener una relación con Salvador Cienfuegos. Es más, la semana pasada el ex senador tuvo un altercado con Jenaro Villamil al señalar su relación con el secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, hoy detenido por el gobierno de Estados Unidos por su vínculo con el narcotráfico.

A través de sus redes sociales, Freeman mencionó que el ex senador se dedicaba a recolectar y entregar dinero ilícito, negociar con funcionarios, así como entregar información entre policías, militares, personal de aduanas y ministerios públicos, además de estar vinculado con Genaro García Luna, quien es procesado en Estados Unidos por presuntamente recibir sobornos del Cártel de Sinaloa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán durante la administración de Felipe Calderón.

En cuanto al mote de ‘La Chiva Loca’, el periodista aseguró que era como se referían a Lozano Alarcón y se lo ganó en su paso por el senado de la República, en 2011. Con este apodo era identificado por Genaro García Luna y el Cártel de Sinaloa.

Además, aseguró que las investigaciones en varios estados de la Unión Americana señalan que Lozano Alarcón es tachado por diferentes políticos como alguien poco confiable, ambicioso, mentiroso y hasta traicionero, así como con un cierto grado de ignorancia, pero con grandes conocimientos para realizar ilícitos.

“El nombre de código ‘La Chiva Loca’ se ha repetido varias veces desde 2009, como el personaje que no sólo sirvió como un vínculo entre altos funcionarios del gobierno de servicio y el cártel de Sinaloa, recolectar y entregar dinero, negociar con funcionarios del Estado, mensajes confidenciales entre funcionarios, comandos policiales y militares, aduanas y ministerios públicos”, mencionó en su cuenta de Twitter.

Ante estas declaraciones, el ex panista contestó de forma irónica asegurando que es un invento por parte del periodista estadounidense, además de solicitar seriedad y ganas en sus investigaciones, pues escribió en la misma red social: “Dice ‘la chiva loca’ que te vayas mucho al carajo. Échenle más ganitas. In English: fuck you!”.

El ‘Chapulín’ de la política poblana, Javier Lozano Alarcón, inició en el Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, se cambió a Acción Nacional para sumarse al equipo de trabajo de Felipe Calderón, en cuya administración fue elegido para ser titular de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social.

Lozano Alarcón dejó la dependencia al concluir el sexenio de Calderón, mismo que concluyó a pesar de estar inmiscuido en escándalos como las amenazas al empresario Zhenli Ye-Gon, con la famosa frase “copelas o cuello”, quien acusó al panista de intimidarlo para que guardara en su domicilio millones de dólares en efectivo, que presuntamente pertenecían al albiazul.

Una vez concluido su paso por el Gobierno federal, se convirtió en senador a pesar de haber perdido en las elecciones contra Blanca Alcalá, debido a que al quedar en el segundo lugar de la contienda electoral entró como primera minoría.

Para el proceso electoral a la presidencia de la República en 2018, decidió respaldar la precandidatura de Rafael Moreno Valle bajo el argumento de que el hoy occiso tenía mejores credenciales que Margarita Zavala en las votaciones. Al final, el candidato fue Ricardo Anaya.

Sin embargo, al final el panista dejó a Moreno Valle debido a que no ganó la contienda interna del PAN y decidió seguir a José Antonio Meade, quien también fue parte de dicha contienda electoral, bajo el PRI.

En días pasados, CAMBIO documentó que ‘El Chapulín’ de la política poblana es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera luego de que se le encontraran irregularidades en movimientos financieros cuando se desempeñaba como senador de la república.

