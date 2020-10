Meseros y antreros piden su reapertura, Barbosa dice no (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta volvió a descartar la apertura de los antros y establecimientos de table dance, pues no se imagina una actividad nocturna “sin Sana Distancia” pese a la exigencia de los empresarios y meseros por la reapertura de estos giros comerciales, quienes salieron ayer por la mañana a manifestarse en Casa Aguayo.

En el caso de los cines el gobernador indicó que está a consideración su apertura, sin embargo, en caso de que la capital esté en semáforo rojo no abrirán de nueva cuenta, por lo que llamó a la sociedad a seguir con las medidas de sanidad.

En su habitual rueda de prensa virtual, Barbosa detalló que en cuanto a la apertura de centros nocturnos la situación será más compleja, pues no se imagina medidas de Sana Distancia en dichos establecimientos.

“Los centros nocturnos son un poco más difíciles porque también son centros de trabajo con un perfil específico, no me imagino un table dance con Sana Distancia, todo tiene que analizarse, la Secretaría de Economía está checando cada posibilidad de reapertura”.

Ayer los empresarios de los centros nocturnos salieron a las calles para pedir que sus giros comerciales se reabran pues más de 100 mil familias corren peligro al quedarse sin empleo, por lo que solicitaron una audiencia con el gobernador.

“Todo está a consideración, es muy importante para nosotros toda actividad económica, forma de trabajo y fuentes de trabajo, créeme que debería de haber condiciones mejores para que esto se normalizara de manera general”, comentó.

Cines están en análisis: Barbosa

Después de siete meses de estar cerrados a causa de la contingencia sanitaria derivada del contagio por COVID-19, finalmente el gobernador adelantó que la reapertura de los cines está en “consideración”, por lo que podrían regresar en los próximos días.

Resaltó que todas las actividades económicas que producen fuentes de trabajo están siendo analizadas para su pronta reactivación, pues son prioridad para su gobierno.

“Los cines si están a la consideración bajo protocolos ya muy revisados”, agregó el mandatario.

Si no hay comportamiento responsable, no habrá reapertura de cines: Barbosa

No obstante, el mandatario sentenció que esta posibilidad de reapertura y de muchos otros sectores económicos que se encuentran cerrados o parcialmente abiertos (bares, antros, karaokes etc.) podría derrumbarse en caso de que la ciudadanía no tenga un comportamiento responsable y descuide las medidas de prevención.

Dichas acciones podrían causar un rebrote importante de casos de contagio de coronavirus, lo que causaría el regreso del semáforo a color rojo al menos en cuanto a Puebla capital.

El gobernador indicó que este tiempo será una prueba para comprobar el tipo de sociedad que es la ciudadanía poblana, pues se pondrá a prueba su responsabilidad social y personal.

“Si Puebla no asume un buen comportamiento, no vamos a pasar a amarillo y no va a haber cines y muchas otras cosas porque vamos a seguir con el alto contagio en la capital y zona conurbada. Puebla puede regresar a rojo, la capital debe asumir con responsabilidad su comportamiento, así de simple. No va a haber ampliación de las medidas de reapertura, por eso insistimos, vamos a ver qué tipo de sociedad somos”, comentó.

Reunión determinaría posible regreso con protocolos

El pasado 18 de octubre el presidente de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), José Miranda Solana, declaró en entrevista con e-consulta que los cines ya están en condiciones de poder recibir gente, tomando en cuenta todos los protocolos de sanidad.

El dirigente mencionó que sostuvieron diálogo con el Gobierno del Estado y en los próximos días se volverán a reunir para determinar una fecha exacta ante un posible regreso de los cines.

“Estamos en pláticas para que en corto ya se puedan reabrir los cines. Hace 15 días tuvimos una reunión y nos hablaban de una etapa de dos a tres semanas para volvernos a juntar y poder poner fecha. Nosotros estamos proponiendo que sea inmediata porque ya están listos para abrir, tienen todas las políticas de seguridad", concluyó.

A la fecha, la entidad poblana suma un total de 35 mil 867 casos acumulados por coronavirus con un total de 4 mil 621 defunciones desde el inicio de la pandemia.