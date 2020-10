El INAH le retira los permisos y tampoco hay impacto ambiental: Claudia se queda sin obras del CH (VIDEO)

Claudia Rivera Vivanco se quedó con las ganas de poner en marcha este día las obras del Centro Histórico como lo había programado, pues la delegación del INAH Puebla le retiró los permisos que ya había concedido. En tanto que el gobierno estatal no concedió los permisos de impacto ambiental gestionados por la empresa ganadora de la licitación M&P Constructores por un monto de 37 millones de pesos y que debía entregar en 120 días naturales.

En entrevista en Cholula, el director de la delegación del INAH del estado de Puebla, Manuel Villarroel Vázquez, se desdijo y señaló que hasta el momento el Ayuntamiento que dirige Rivera Vivanco aún no cuenta con todos los protocolos correspondientes para llevar a cabo la remodelación de las calles del Centro Histórico, por lo que no se podrá arrancar este 21 de octubre con los trabajos como se había estipulado en el contrato de M&P Constructores.

“Son varios permisos, están en proceso, todos están en revisión. Estamos por concluir un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, estamos en eso. El municipio debe de concluir el procedimiento que tenemos con ellos (para iniciar la obra)”, dijo el director del INAH.

Asimismo, Villarroel Vázquez mencionó que hasta que el Ayuntamiento de Puebla no cumpla con todos los permisos correspondientes no podrá dar comienzo a dichas obras de remodelación que contempla también las calles 8, 10, 12, 14 y 16 Oriente entre la calle 5 de Mayo y el bulevar del mismo nombre, pues se debe tener la certeza de que no se ocasionarán daños a inmuebles históricos.

“Toda la zona es importante. Toda la zona está en una estricta supervisión del INAH. Estamos tomando todas las condiciones necesarias para que siempre proteja se patrimonio”, señaló el funcionario.

El director del INAH Puebla indicó que no hay fecha para arrancar la obra de la Calle 5 de Mayo debido a que el Instituto sólo supervisa los trabajos de remodelación.

En la edición del pasado 8 de octubre, CAMBIO publicó que la empresa M&P Constructores aún no cuenta con los permisos ambientales para ejecutar la obra de la remodelación de la Calle 5 de Mayo, pese a que el Ayuntamiento de Puebla dio a conocer que el 21 de octubre iniciaría el mejoramiento de la imagen urbana.

Esta casa editorial documentó el pasado 8 de octubre que la administración de Claudia Rivera Vivanco no había entregado el cronograma de dicho proyecto del mejoramiento urbano, por lo que el INAH habría decido no otorgar los permisos para ejecutar la obra.