Puebla amanece con 10 muertos y 126 infectados de coronavirus

“Los contagios no son pocos”, así lo apuntó el gobernador Miguel Barbosa al reportar en las ultimas 24 horas, 126 casos nuevos de Coronavirus además de 10 defunciones, con lo que el acumulado de Puebla a 225 días de que comenzó la pandemia es de 36 mil 150 positivos de los que han muerte 4 mil 695.

En conferencia de prensa el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García detalló que hasta la fecha se han procesado un total de 60 mil 944 pruebas de laboratorio de las cuales han dado positivo a Coronavirus 36 mil 150 rompiendo de esta manera una nueva barrera la entidad poblana.

En este sentido precisó que se agregaron 184 casos nuevos de martes a miércoles, sin embargo solo 126 los catalogan como activos, cifra que de todas formas supera ligeramente el promedio de las ultimas semana que era inferior a 100, aunque no se puede puntualizar si hay rebrote todavía o no, esto mientras hay 732 activos totales en Puebla.

En lo que respecta a las defunciones, la SSA registró 48 muertos más al menos en el acumulado total, pues en las ultimas 72 horas solamente fallecieron 10, toda vez que el acumulado total al corte de este 21 de octubre es de 4 mil 695.

Finalmente Martínez García precisó que en el estado de Puebla tanto nosocomios privados como públicos hay 396 pacientes internados por COVID-19 de los cuales 67 requieren un ventilador mecánicos, la mayoria distribuidos en el IMSS y en la SSA.

Ante el ligero aumento de casos de este día el gobernador Miguel Barbosa Huerta recomendó a los poblanos mantener la disciplina debido a que los contagios no son pocos y por ello se podría llegar a pasar nuevamente a rojo situación que el ejecutivo que preside trata de evitar.