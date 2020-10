Puebla tiene un respiro: nueve casos de lepra son desde 2015

José Antonio Martínez recalcó que los casos de lepra que se diagnosticaron en 2015 son los únicos a los que actualmente se les da seguimiento, pero en la actualidad no son un problema de salud para la entidad.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Salud del estado de Puebla, José Antonio Martínez, recalcó que los casos de lepra que se diagnosticaron en 2015 son los únicos a los que actualmente se les da seguimiento pero en la actualidad no son un problema de salud para la entidad, pues no tienen reporte de casos nuevos de esta enfermedad.

"No hay casos nuevos de Lepra, se reportaron en 2015 y a los cuales se les diagnosticó, son los que están en seguimiento, no es un problema de salud actual, no hemos tenido ningún caso nuevo de Lepra", comentó.

“Desde 2015 tuvimos casos y tuvimos en seguimiento 9 pacientes, no hemos tenido otro positivo en este 2020, se vuelven crónicos, la lepra se transmite por gotitas y contacto estrecho que provoca lesión de nervios, el tratamiento dura un año, aunque no es un problema de salud pública en Puebla”, añadió.