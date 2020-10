La madre tierra me salvó y el aire me abrazó, dice danzante de Pahuatlán que cayó de 10 metros

Anselmo Gómez Hernández, danzante de Pahuatlán que cayó de una altura de 10 metros, dijo que sobrevivió de milagro “la madre tierra me ayudó y el aire me abrazó, al caer no sentí nada” desde el hospital Tulancingo a Puebla, donde se encuentra internado.

Con información al portal de noticias Urbano, Alselmo mencionó que quiere volar otra vez, no tiene miedo de volver a hacerlo, pese a estuvo al borde de la muerte tras caer del palo volador el pasado sábado 17 de octubre mientras se presentaba en el municipio de Acoxochitlán, Hidalgo.

"De hecho si es un gran milagro, porque el 99 por ciento no la libra, pero al caerme no sentí miedo, no pensé en nada, simplemente, vi mis heridas (...), pero nunca pensé en dejar la danza”, dijo.

Anselmo Gómez Hernández, danzante de Pahuatlán que cayó de una altura de 10 metros, ya se encuentra hospitalizado bajo el resguardo de la Secretaría de Salud de Puebla, en donde será intervenido quirúrgicamente debido a que tuvo fracturas de columna vertebral, muñeca y fémur izquierdo. Así lo detalló José Antonio Martínez García, titular de la dependencia.

En conferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta detalló que el danzante volador que cayó durante una presentación en Tulancingo, Hidalgo, el pasado sábado, ya fue localizado y trasladado al estado para ser atendido, aunque no precisaron en cuál de los nosocomios del estado se encuentra internado.

Además, Martínez García puntualizó que el paciente actualmente se encuentra estable, no obstante la intervención quirúrgica que le practicaron durante el miércoles es parte del proceso de rehabilitación para que se recupere del golpe que recibió por la caída.

Fue el martes que tras conocer el caso, el gobernador Miguel Barbosa Huerta ordenó a la SSA y a la Secretaría de Gobernación buscar al joven para trasladarlo a Puebla y brindarle atención médica por parte de especialistas de la SSA.