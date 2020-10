Pide Barbosa sanción para el médico del IMSS que dio por muerto al bebé prematuro

El Gobernador Miguel Barbosa Huerta exigirá al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto se sancione al médico que dio por muerto a un recién nacido en el Hospital de la Margarita, pues puntualizó que no es posible que profesionales de la salud cometan este tipo de errores.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo comentó que este tipo de situaciones no se pueden permitir, por lo que independientemente de que este tema haya ocurrido en una unidad que no están dentro del sistema de Salud Pública del Estado.

En este sentido acotó que hablará con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto para que a través de la SSA se presenten las acusaciones correspondiente debido a que este tipo de situaciones no puede ocurrir.



“No lo podemos permitir, independientemente que no haya ocurrido en un hospital de nuestro sistema, voy a hablar con Zoé Robledo y vamos a través de la Secretaría de Salud a presentar las acusaciones correspondientes porque es imposible de ocurrir, no pueden ocurrir este tipo de temas, no podemos ver esto como un hecho que se quede así”, dijo.



Lo anterior pues ayer en el hospital de la Margarita, un médico declaró como muero a un menor de edad prematuro mismo que posteriormente personal de la Funeraria que lo atendió noto estaba vivo, situación por la que actualmente se encuentra grave ya que estuvo varias horas en un refrigerador.