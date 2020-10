Descarta Barbosa que VW haya recibido millonadas por parte de Conacyt: no tiene necesidad

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, descartó que Volkswagen haya recibido ayuda del Morenovallismo, pues "no tienen necesidad", lo anterior lo mencionó tras la acusación en donde señalan a la empresa de haber sido beneficiaria de los fideicomisos de Conacyt en el mandato de Rafael Moreno Valle.

En conferencia de prensa, el mandatario de la entidad poblana se pronunció en contra de la acusación de María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Conacyt respecto a que la empresa automotriz, Volkswagen, fue beneficiaria de recursos "malversados" de los fideicomisos de Conacyt en el periodo de 2013 a 2018 -mandato del hoy occiso Rafael Moreno Valle-.

Lo anterior lo destacó el político poblano, puesto que expresó que la empresa no tiene "necesidad" de envolverse en un acto de corrupción; sin embargo, comentó que son hechos que deberán investigarse a detalle para exonerar de culpa o sancionar a los responsables, en este caso, Volkswagen.

"No veo que Volkswagen tenga que vincularse con este tema, yo veo que la armadora no tiene necesidad de ese tipo de cosas de que en los anteriores gobiernos para ganar dinero claro que si. No tenemos conocimiento en esos hechos para investigarlos, son asuntos federales porque serían asuntos federales para temas de capacitación, subsidios, empleos etc.", declaró.