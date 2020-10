Movimiento Nacional por la Esperanza apoya a Mario Delgado para dirigir Morena (VIDEO)

A un día de darse a conocer al ganador de la dirigencia nacional de Morena, la coordinación estatal del Movimiento Nacional por la Esperanza de Puebla apoyó al candidato Mario Delgado, pues con el se pondrá orden en una "manada de búfalos".

En conferencia de prensa la coordinación estatal del Movimiento Nacional por la Esperanza de Puebla (MNE), fijó su postura de apoyo incondicional al candidato Mario Delgado, a un día de que el INE de a conocer los resultados de la elección por la dirigencia nacional de Morena.

En este sentido, Rodrigo López Benavides, delegado de Izucar de Matamoros, detalló que con Delgado aa cabeza, se pondrá orden en una "manada de búfalos", pues aceptó que hay "golpistas dentro de Morena.

A su vez indicó que el candidato Porfirio Muñoz Ledo, debe dar paso a las nuevas generaciones por lo que le sugirió pasar a ser estadista.

Por otro lado, el representante minimizó el triunfo en Coahuila e Hidalgo por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pues sentenció que no por dichos triunfos harán caer a Morena.

"Que no crean los fantoches del PRI que por ganar en Coahuila e Hidalgo van a estar arriba de nuevo, el pueblo ya tuvo oportunidad de juzgarlos y no olvida. No van a hacer caer a Morena, estamos más fuertes que nunca", comentó.