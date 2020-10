Diputada le regala piñata de Coronavirus a Alcocer para que recuerde todas las muertes (VIDEO)

La diputada de Jalisco, Abril Alcalá Padilla le "regaló" una piñata de una caricatura del Coronavirus al Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, la cual le encargó darle al subsecretario Hugo López-Gatell, con el objetivo de que se dé cuenta de todas la a muertes que están cayendo sobre él.

Durante la comparecencia de los funcionarios federales ante diputados en el Congreso de la Nación, la legisladora del PRD al finalizar su intervención refirió que daría al doctor Alcocer Varela un "presente" que encargó entregarle al subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell.

En este sentido refirió que espera que este regalo le llegue finalmente al funcionario pues refirió que cuando le tocó ir al Congreso a comparecer, estuvo viendo su celular por lo cual no pudo responder los cuestionamientos de los legisladores en torno a la pandemia del Coronavirus en México.

"Doctor Alcocer me da pena con usted, porque les voy a tener que pedir que le lleve un regalo al doctor Gatell, no es para usted, finalmente me había dado gusto que viniera pero al final vino para estar revisando su celular (...) no lo vea como una burla, yo espero que el doctor Gatell cuando lo vea se de cuenta de todas las muertes que están cayendo en su responsabilidad", dijo.

Este día comparecieron funcionarios como el doctor Alcocer además del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto y el del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer entre otros del sector salud.