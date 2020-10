Funeraria Flores descubrió que Lázaro, el bebé prematuro declarado muerto en el IMSS, estaba vivo

Cuando el papá se dispuso a grabar en el mortuorio a su pequeño, quien no estaba muerto como le habían dicho los médicos, en la dependencia le pidieron eliminar las imágenes para no quedara evidenciada

Santiago Albino, padre de Lázaro, bebé prematuro de cinco meses que el personal de salud del Hospital IMSS la Margarita lo dio por muerto, declaró que la vida del niño corre peligro por dejarlo por más de seis horas sin oxígeno. Además, mencionó que le pidieron eliminar toda prueba que los culpara de negligencia médica.

En entrevista, Albino confirmó que el pasado 21 de octubre llevó a su esposa embarazada por problemas de hipertensión a este hospital y que por lo mismo, se tuvo que inducir el parto por cesárea para que naciera su bebé de cinco meses de gestación.

“Una trabajadora social, cuando esperaba a mi esposa que entró a labor de parto, me preguntó si ya me habían dado información. Le dije que no y me dijo que si sabía que mi hijo nació muerto, sentí feo, me dijeron que fuera viendo los trámites de servicios funerarios y su carroza”, recordó Santiago Albino.

Posteriormente, ya contratados los servicios por parte de la Funeraria Flores, ingresaron el empleado de este negocio y el padre al mortuorio y al destapar el cuerpo del recién nacido se percataron de que movía sus extremidades y luego comenzó a llorar.

“Lo encontramos vivo en el área de defunciones, ahí estaba en su cajita y tenía signos vitales, le hablamos a las trabajadoras del servicio para que lo atendieran, y le dije a la trabajadora social que cómo era posible que mi niño estuviera ahí con los muertos, sin oxígeno y con frío, ahí le pedí a la señorita que le mandara a hablar a los médicos para que lo atendieran (…)”, explicó el poblano.

El IMSS quería que eliminará el video y la evidencia

En este sentido, luego de que el papá se dispuso a grabar cuando encontró en el mortuorio a su pequeño de que no estaba muerto tal y como le dijeron los médicos, se dio a conocer que la dependencia antes de dar una postura al respecto le pidieron que eliminara las imágenes para que no quedara evidenciada esta anomalía cometida por los empleados de esta dependencia.

Por último el señor dio a conocer que el pronóstico que le han dado los doctores es que su pequeño está delicado de salud y que por el momento permanece en terapia intensiva, además, dio a conocer que el bebé se llamará Lázaro haciendo alusión a un pasaje bíblico en donde Jesucristo revivió a este personaje tras ser declarado muerto.

Funeraria Flores acusada de contubernio: descubrieron al bebé con vida

En días pasados, CAMBIO dio a conocer el contubernio que esta funeraria propiedad de Miguel Ángel Alcántara comete con los vigilantes del Hospital la Margarita en donde las trabajadoras sociales y otras funerarias los acusaron de adueñarse de este nosocomio y no permitir que otros negocios de este giro tuvieran servicios con los familiares de los derechohabientes.

Pese a ello, un trabajador de la Funeraria Flores fue el que descubrió al menor con vida en el mortuorio, por lo que el señor Santiago le agradeció al empleado por corroborar que su hijo presentaba signos vitales.