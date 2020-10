Asaltan con violencia oficinas del operador electoral Cotoñeto (FOTOS Y VIDEO)

Un grupo de al menos tres personas asaltaron con armas largas las oficinas de Eric Cotoñeto Carmona, uno de los principales operadores de Miguel Barbosa en la Elección del 2019, se llevaron equipo de cómputo, laptops, una camioneta particular y las pertenencias de los trabajadores que se encontraban en el lugar; por su parte, el morenista destacó que se encontraba de gira al interior del estado cuando sucedió el robo.

Alrededor de las 15 horas, un grupo de al menos tres hombres a bordo de una motocicleta y un automóvil marca Nissan modelo March color azul, arribaron a la Segunda Calle de Mariano Echeverría y Veytia, entre la 25 y 29 Oriente, donde se ubica la oficina particular de Eric Cotoñeto.

Según testigos, se reportó que las tres personas portaban armas largas con las que amagaron a los trabajadores de Cotoñeto Carmona, realizando el saqueo de las cosas en el automóvil, mientras que los otros dos sujetos se dieron a la fuga en la motocicleta, sin que la policía estatal los pudiera detener.

Esperaré investigaciones: Cotoñeto

Por otro lado, el morenista Eric Cotoñeto Carmona dio a conocer que se encontraba al interior del estado cuando un grupo de al menos tres sujetos asaltaron su oficina particular portando armas largas. El ex diputado local señaló que no había nada de valor que pudieran obtener de su despacho.

En entrevista para CAMBIO, Eric Cotoñeto destacó que según los informes de las personas que se encontraban laborando, los sujetos se llevaron equipo de cómputo, laptops, una camioneta particular y las pertenencias de los trabajadores que se encontraban en el sitio durante el supuesto asalto a sus oficinas particulares.

Relató que se encontraba realizando labores en el interior del estado cuando fue avisado sobre el asalto a sus oficinas particulares, por lo que tuvo que regresar de manera inmediata para atender el asunto. Al mismo tiempo, destacó que sólo conoce los hechos por los informes de sus trabajadores.

“Yo andaba de gira en el interior del estado cuando me informaron del asalto. Voy llegando a mi oficina, no he podido platicar con la gente que estaba en ese momento, pero por lo que me estuvieron mencionando vía telefónica, se llevaron unas computadoras, unas laps, la camioneta de mi particular y obvio la cartera y el dinero que tenía cada persona”, señaló.

Asimismo, al ser cuestionado sobre la posibilidad de un ataque político o un asalto señaló que desconocía cualquier motivo, pero que esperaría a que se dieran los resultados de las investigaciones por parte de las autoridades estatales para poder dar una declaración sobre ello.