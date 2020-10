Empresarios hoteleros buscan proceder contra Pérez Osorio; exigen pruebas

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián, retó a la secretaria de Igualdad Sustantiva, Catalina Pérez Osorio, a entregar pruebas sobre las acusaciones que hizo en contra de sus agremiados por actos de prostitución en complicidad con las administraciones pasadas del Partido Acción Nacional (PAN). Además, anunció que analizan proceder legalmente contra la funcionaria.

En entrevista con CAMBIO, Domínguez Gabián lamentó que la funcionaria Catalina Pérez Osorio realizara ayer, dentro de su comparecencia, acusaciones que implican a los hoteles del corazón de la capital, pues mencionó que estos señalamientos en contra de los empresarios mancharán su imagen en plena recuperación económica debido a la pandemia por el coronavirus.

“Si tiene nombres que los dé porque lo único que está haciendo es perjudicar la imagen de los Hoteles del Centro Histórico, creo que no se vale porque estamos pasando por un momento complicado, hay crisis por el cierre de calles y no es justo que una persona haga estas acusaciones sin sustento, es irónico que diga que en administraciones pasadas”, reprochó Manuel Domínguez Gabián.

En este sentido, negó cualquier relación con el PAN así como de otros partidos políticos, además de que reiteró que las declaraciones de Catalina Pérez Osorio fueron poco acertadas, por lo que procederá la Asociación con sus respectivos abogados para actuar de manera legal con el fin de que se dé una solución al respecto.

“Que diga qué hoteles fueron, no tienen fundamentos y sí, legalmente veremos que procede porque nos perjudica, ella no nombra hoteles, sólo hoteles del Centro Histórico, yo creo que no es momento de echar culpas a administraciones pasadas por temas de prostitución. Como secretaria, que tome el toro por los cuernos y busque la mejor forma para atender la prostitución, si las otras administraciones dejaron este problema pues mejor que dé una solución”.

Prostitución en el Centro Histórico ya llega hasta la 4 Ote-Pte

De igual manera, Manuel Domínguez Gabián reveló que anteriormente le ha comentado al gobierno de Claudia Rivera Vivanco que la prostitución en las calles del corazón de la ciudad da una mala imagen al turismo, por lo que volvió a hacer un llamado a la presidenta municipal a darle una pronta solución a este tema.

“No se puede tapar el sol con un dedo, yo veo una problemática que la prostitución esté en la calle, yo creo que es un tema que todos debemos combatir, porque no sólo es el turismo, pero también si vas con tus hijos a comprar un cuaderno a la 8 Oriente, también ahí hay jovencitas, entonces estamos dando una mala imagen”,

El empresario mencionó que la prostitución en Puebla está desde la 16 Oriente-Poniente hasta la 2 Oriente-Poniente, por lo que volvió a hacer otro llamado a la administración municipal que encabeza Claudia Rivera Vivanco para atender este problema y evitar caer únicamente en acusaciones sin pruebas o denuncias ante la Fiscalía General del Estado.