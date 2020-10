Exigirán a IMSS despedir a médicos que dieron por muerto a un bebé prematuro

El mandatario hizo un llamado a todo el personal de salud, especialmente a médicos, para que en caso de no tener estabilidad emocional para determinar si un recién nacido vive o no, pidan vacaciones para evitar poner en riesgo a algún otro menor de edad

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que le solicitará al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, despidan al médico del Hospital de la Margarita que dio por fallecido a un bebé prematuro, pues el mandatario sentenció que no es posible que profesionales de la salud cometan este tipo de errores.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo comentó que situaciones como la antes referida no pueden ocurrir, por lo que independientemente de que haya sido en una unidad diferente a las de la Secretaría de Salud, se debe sancionar como corresponde al trabajador del Hospital General de Zona 20 la Margarita.

Acotó que hablará directamente con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, para que se sancione y se despida al médico involucrado por negligencia, pues situaciones como ésta no pueden quedar impunes ya que se puso en peligro la vida de un menor que actualmente está internado en estado grave.

“No lo podemos permitir, independientemente de que no haya ocurrido en un hospital de nuestro sistema, voy a hablar con Zoé Robledo y vamos, a través de la Secretaría de Salud, a presentar las acusaciones correspondientes porque es imposible de ocurrir, no pueden ocurrir este tipo de temas, no podemos ver esto como un hecho que se quede así”, dijo.

El mandatario hizo un llamado a todo el personal de salud, especialmente médicos, a que en caso de no tener estabilidad emocional para determinar si un recién nacido vive o no, pidan vacaciones para evitar poner en riesgo a algún otro menor de edad.

El pasado miércoles en el hospital de la Margarita, un médico declaró como muerto a un recién nacido prematuro, mismo que posteriormente personal de la funeraria que lo atendió notó que aún respiraba. El neonato se encuentra muy grave tras haber estado varias horas en un refrigerador.

Posteriormente, el IMSS detalló que el recién nacido no presentó signos vitales y cuando fue trasladado al mortuorio, personal se percató que el bebé estaba vivo; sin embargo, al pasar casi cinco horas en el refrigerador correspondiente, decidieron reservar el pronóstico del bebé.