Puebla la libra, no está entre estados con rebrote, pero pide mantener medidas

Para la Secretaría de Salud federal, Puebla no se encuentra dentro de los seis estados ubicados en la zona centro-norte del país con un posible rebrote de COVID-19, pero sugirió a la población mantener las medidas de sanidad para evitar que los contagios comiencen a incrementar exponencialmente.

Durante el informe diario, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, José Luis Alomía, dio a conocer que sólo hay seis estados que se encuentran con posibilidad de tener rebrote: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Querétaro, Zacatecas y Nuevo León. Este último estado regresó a la categoría del semáforo epidemiológico rojo.

Fue la mañana del jueves cuando el gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió en su conferencia de prensa matutina que la entidad está en riesgo de un rebrote de COVID-19, por lo que pidió a la ciudadanía mantener vigentes las medidas de sanidad recomendadas por la Secretaría de Salud.

Sólo se necesita vacunar el 65 por ciento

Por otro lado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que sólo el 65 por ciento de los poblanos tendrán que vacunarse contra el COVID-19 para tener inmunidad al virus, además de que niños menores a 18 años no tendrían que aplicarse la vacuna ya que no son población en riesgo.

“En la medida en que tengamos un porcentaje de personas que no se pueden infectar porque fueron vacunadas o porque ya fueron infectadas, ya los demás no se pueden infectar. ¿Por qué razón? Porque se interrumpen las cadenas de transmisión (…). Si las tres personas de enfrente ya fueran inmunes porque están vacunadas, establecen una barrera de protección hacia las personas que están atrás, entonces ya no se pueden infectar porque hay una barrera y por lo tanto no se necesita vacunar al 100 por ciento, no necesitamos poblaciones 100 por ciento inmunes, basta con llegar al porcentaje crítico y eso depende de la transmisibilidad de cada enfermedad, (…) ese límite en el COVID es aproximadamente entre el 65 y 75 por ciento”, señaló el subsecretario.

La pandemia será larga aún: López-Gatell

En otro tema, el subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que con el inicio de posibles rebrotes en la entidad, la pandemia se alargará todavía más de lo que se tenía previsto, pero era algo que estaba contemplado según el comportamiento que ha tenido la enfermedad en países que están pasando por dicha etapa.

Señaló que el simple hecho de usar cubrebocas no garantiza que la pandemia se haga más corta ya que hay diversos factores que influyen para que ésta se termine, aunque no será de manera definitiva. En ese aspecto, invitó a la ciudadanía a seguir acatando las medidas de sanidad.