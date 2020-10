Niega Romano proyecto ejecutivo del CH a los regidores con pretextos pen… tontos (VIDEO)

Defendió a capa y espada el proyecto ejecutivo de la rehabilitación de la vialidad, asegurando que sí existe a pesar de que no informó sobre el mismo, argumentando que no entraba en el tiempo que informó

El secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Israel Román Romano, ocasionó un enfrentamiento con los regidores del PAN luego de omitir el proyecto ejecutivo de las obras del corredor 5 de Mayo durante su comparecencia, bajo el pretexto que su informe fue hasta el corte de agosto. Además, aseguró que la empresa M&P Constructores ya solicitó los seis permisos para iniciar con los trabajos, pero aún no son otorgados.

Durante la comparecencia de la dependencia, Román Romano defendió ‘a capa y espada’ el proyecto ejecutivo de la rehabilitación de la vialidad, asegurando que sí existe, pues de lo contrario no se habría podido llevar a cabo la licitación correspondiente, a pesar de que no informó sobre el mismo, argumentando que no entraba en el tiempo que informó.

Lo anterior generó descontento en los regidores panistas Carolina Morales y Enrique Guevara, quienes mencionaron que a ellos no se les había dado a conocer el documento con la información correspondiente a la obra, a lo que el secretario señaló que desconocía por qué no habían asistido a la reunión.

El proyecto ejecutivo lo tienen los empresarios

En entrevista posterior, el funcionario municipal reconoció que el documento no ha sido compartido debido a la extensión del mismo, pues éste contiene seis carpetas de información, además de que cuenta con más de 400 conceptos correspondientes a la construcción.

Asimismo, aseguró que Olga Méndez, de Canirac; Marco Antonio Prósperi, de Canaco; Juan José Ayala, del CCCH; e Ignacio Alarcón, de CCE; así como Carmen Mireya Calderón, de Desarrollo Económico; y la secretaria de Desarrollo Urbano y también gerente del Centro Histórico, Graciela León Matamoros, son los líderes de cámaras empresariales y funcionarios que sí conocen el proyecto ejecutivo.

“En cuanto a las obras del corredor 5 de Mayo vuelvo a insistir que sí se cuenta con el proyecto ejecutivo, no se encuentra en este informe porque tenemos un corte al 31 de agosto, pero insisto, el proyecto ejecutivo existe (…). Fueron cinco cámaras empresariales las que estuvimos en Cabildo y quedamos de tener otra reunión para empatar los calendarios de ejecución y comerciales”, refirió.

Ya se tramitaron los seis permisos para iniciar las obras

En cuanto a los permisos para poder iniciar las obras, el funcionario mencionó que la empresa M&P Constructores ya hizo los procedimientos correspondientes para tramitarlos, sin embargo, hasta el momento no se ha dado un resolutivo para saber si fueron autorizados o no.

Señaló que al haberse hecho los trámites en el plazo de cuatro semanas que dio el Ayuntamiento de Puebla, seguirá siendo la misma empresa la que realice la remodelación de dicha vialidad. Además, minimizó que no tener los permisos pueda retrasar la obra, pero mencionó que en caso de que ocurra sólo deberán cambiar las bitácoras.

“La empresa contratista está obligada a adquirir los permisos, ya se han solicitado todos, tenemos ingresados seis de los permisos que necesitamos cubrir, estamos a la espera de que nos den la autorización correspondiente; (…) tiene un periodo de cuatro semanas para realizar los trámites, estos ya se realizaron, faltan las autorizaciones. Si se llegase a retrasar alguno de los trabajos es cuestión de plasmarlo en la bitácora”, mencionó.

Las luminarias, obras más presumidas por Román Romano, sólo incrementaron en seis mil unidades

En cuanto a su comparecencia, Román Romano presumió en múltiples ocasiones que su gestión se enfocó en incrementar las luminarias de la capital, pues señaló que al generar mayor iluminación en la ciudad disminuye la percepción de inseguridad de la población.

Sin embargo, al momento de dar a conocer los datos de la dependencia, mencionó que cuando arribó la administración claudista había 110 mil 598 luminarias y para el corte de agosto de 2020 hay un total de 116 mil 747, es decir, poco más de seis mil nuevas luminarias. Además, la eficiencia de las mismas subió menos de uno por ciento, ya que actualmente funcionan el 99 por ciento de las mismas y anteriormente sólo trabajaban 98.3 por ciento.