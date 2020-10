Han muerto 10 mil poblanos más por el coronavirus pero Registro Civil retarda datos de defunciones, evidencia SSA

El descenso en la curva de mortalidad en Puebla se debe a que el Registro Civil de la entidad ha retrasado la captura de defunciones en los últimos tres meses. Así lo detalló la Secretaría de Salud federal, misma que en su último reporte de defunciones detalla un exceso de 10 mil 584 muertos con respecto a los esperados, es decir casi un 38 % más de lo que se esperaba por parte de ls autoridades sanitarias.

De acuerdo con el Boletín Estadístico sobre exceso de mortalidad por todas las causas durante la emergencia por COVID-19 presentado por la Secretaría de Salud federal, hay seis estados de la República Mexicana que tienen un retraso en la captura de las defunciones prácticamente desde principios de agosto.

Refieren que Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Yucatán presentan esta misma situación en el reporte de sus datos epidemiológicos en lo que a defunciones respecta, además de que en las gráficas presentadas estos estados presentan una línea más baja de lo esperado, lo cual habla del déficit en el número de reportes.

Esto puede deberse a que el Registro Civil de Puebla tiene una problemática para reportarle a la Federación las defunciones provocadas por COVID-19 derivadas como enfermedades pulmonares, Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) y las sospechosas de coronavirus, esto para poder integrarlas en el estimado real de muertos por la pandemia.

De acuerdo con la gráfica de exceso de mortalidad que presenta la SSA federal entre las semanas 34 y la 39 del año, el promedio se mantiene entre 600 y 800 decesos semanales; sin embargo, de acuerdo a los datos presentados, los datos bajaron a gradualmente de 600 hasta llegar a 250 en los últimos días de septiembre.

Aumenta 50 % exceso de mortalidad en septiembre

El reporte enlistó las defunciones ocasionadas por esta enfermedad y derivadas hasta la semana 39, que abarca del 20 al 26 de septiembre. Con respecto a la última actualización, se tomaron en cuenta a partir de la semana 35, sin embargo, se registró un aumento considerable a pesar de que hay un retraso en la información por parte del Registro Civil.

El documento de la SSA detalla que en Puebla se esperaban un total de 28 mil 94 decesos, tomando en cuenta las muertes registradas en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (Inegi) entre 2015 y 2018, sin embargo, se documentaron 38 mil 678 fallecidos.

Lo anterior arroja un exceso de mortalidad de 10 mil 584 personas, es decir, un 37.7 por ciento más de lo que la SSA federal esperaba. El mismo reporte precisa que en la semana 13, que comprende del 23 al 29 de marzo, comenzó a registrarse este fenómeno del incremento en el reporte de decesos, pero no fue sino hasta la semana 27 del año, 29 de junio al cinco de julio, que comenzó a verse una reducción en este tema.

Con respecto al informe anterior, cuyo corte fue a la semana 34 del año, hubo un incremento del 50.9 por ciento en el exceso de mortalidad, ya que en aquel reporte la cifra era de 7 mil 13 defunciones, mientras que al último boletín es de 10 mil 584 fallecidos, un aumento total de 3 mil 571.

Cabe recordar que la Secretaría de Salud de Puebla en semanas previas a que saliera el primer boletín epidemiológico de exceso de mortalidad, confirmó que no son cuatro mil muertos que tenía a principios de agosto, sino casi seis mil 500 los decesos asociados al coronavirus y enfermedades derivadas, aunque esta situación, refirió su titular José Antonio Martínez García, estaba en análisis de un Consejo para determinar si las 2 mil 500 muertes extra eran por esta enfermedad o no, aunque a la fecha todavía no hay resolutivo.