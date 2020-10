Operativos en antros, bares y restaurantes serán más severos, advierte Barbosa

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, sentenció que habrá operativos más severos en antros, bares, restaurantes y table dance, puesto que algunos de estos centros nocturnos "no entienden" el peligro de exceder las medidas de prevención ante el posible rebrote de Covid-19 en la entidad poblana.

El político enfatizó que habrá operativos de mucha fuerza en establecimientos como: antros bares, table dance entre otros, puesto que "no entienden". En este sentido, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de irregularidad para salir de la situación precaria ante el posible rebrote de Covid-19.



"Portemonos bien, los restaurantes ayúdenos a que las cosas funcionen bien en sus establecimientos, habrá operativos de antros, bares, table dance, que no entienden, que piensan que es un asunto transitorio pero vamos a actuar con la ley en la mano, ayúdenos, denuncien y todos vamos a ayudar a que se mantengan en el mismo orden", declaró.



A su vez, el mandatario recalcó que no permitirá el "doble juego" de algunos restaurantes que de noche operan como bares, por lo que llamó a los dueños de dichos establecimientos a corregir dichas acciones, puesto que si no lo hacen, su administración corregirá y clausurará dichos lugares.

"Son restaurantes que en la noche funcionan como bares, no vamos a permitir este doble juego, a partir de hoy va a ser con seguridad pública para cerrar a aquellos restaurantes que no entiendan, tiene que haber una apertura a la economía y esperar a que no haya rebrote, llamo a la conciencia de cada empresa para que no ocurran las clausuras pero si no es así, lo vamos a corregir", comentó.

Para finalizar, el secretario de gobernación David Méndez Márquez, destacó que a la fecha se han revisado más de 2 mil establecimientos de este tipo, mientras que se han realizado 34 clausuras por incumplimiento de medidas sanitarias o de aforo.