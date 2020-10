Que permitan a la mamá de Yaz ver a la pequeña, pide Barbosa

El gobierno del estado de Puebla hará la gestión necesaria para que la madre de la pequeña Yaz, Viridiana N, -quien está vinculada a proceso por violencia familiar- pueda visitar a la pequeña; sin embargo, será la Fiscalía General del estado quien autorice la posible visita, así lo aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En su habitual conferencia mañanera, el mandatario de la entidad poblana, Miguel Barbosa Huerta, destacó que ya recibió la carta de solicitud de la madre de la pequeña Yaz para visitar a su hija, quien permanece con un estado de salud muy grave internada en el la unidad médica del IMSS, La Margarita.

En este sentido, el gobernador mencionó que Viridiana N., será atendida por la Secretaría de Gobernación para que le ayuden a realizar la gestión necesaria para que logre su cometido de visitar a su hija; sin embargo, aseguró que dicha autorización dependerá de la Fiscalía General del estado de Puebla, pues se trata de una causa penal que está a disposición del juez que lleva el caso de violencia doméstica contra la menor.

"Me la dieron hoy por la mañana y una vez que llegue acá la atenderá el secretario de segob, y no veo yo por qué no pueda ver la señora a la niña Yaz, no depende de nosotros, esa diligencia no depende de nosotros porque está en un reclusorio y está a disposición de un juez y en una causa penal que se trata en la Fiscalía General del estado de Puebla", comentó.