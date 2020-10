Barbosa ficha a Gerry y a Moreno Valle Buitrón con miras al 2021

El gobernador Miguel Barbosa compartió una foto de la reunión que tuvo con el presidente de la Asamblea Nacional de FSXM y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social

El Gobernador Miguel Barbosa Huerta fichó con miras al 2021 ahora al diputado local Gerardo Islas Maldonado y a Rafael Moreno Valle Buitrón, presidente y representante del Fuerza Social por México, pues se reunión con ellos en las instalaciones de Casa Aguayo.

A través de sus redes sociales el titular del ejecutivo compartió una foto de la reunión que tuvo con el presidente de la Asamblea Nacional de FSXM y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social con Antonio Gali Fayad, Gerardo Islas Maldonado, quien le regaló al mandatario una Chamarra de su movimiento.

Asimismo recibió ex marinista y ex titular del Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, Rafael Moreno-Valle Buitrón, además familiar del Ex gobernador panista Rafael Moreno-Valle Rosas, en su calidad de representante en Puebla de FSXM.

"Hoy recibí a @gerislas Presidente de la asamblea nacional de Fuerza Social por México y a su representante en Puebla Rafael Moreno Valle Buitrón de @FSXM_Puebla", dijo.

La semana pasada el gobernador recibió también en Casa Aguayo a los representantes de Redes Sociales Progresistas (RSP) Ramón Fernández Solana y a Christian Macip Rodríguez, con quienes también tuvo diálogos en Casa Aguayo