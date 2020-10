Gobierno va a la caza de transportes sardinas y antros disfrazados de restaurantes

Desde el día de ayer el Gobierno del Estado implementó medidas más estrictas para cazar transporte público ‘sardina’ y antros disfrazados de restaurantes, con la intención de mitigar el contagio por COVID-19, debido a que hay alerta de un rebrote del virus en la zona metropolitana.

En rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció medidas más drásticas, pues mencionó que no permitirá el “doble juego” de aquellos establecimientos que rompan las medidas de prevención y/o funcionen como bares por la noche, ante el incremento de movilidad el fin de semana.

El mandatario recalcó que es necesario reforzar los operativos en el transporte público con el fin de evitar aglomeraciones en las unidades que superen el aforo permitido, por lo que solicitó ayuda a todos los ediles de la zona metropolitana, entre ellos la alcaldesa de San Andrés, Cholula y de la capital poblana, Karina Pérez Popoca y Claudia Rivera Vivanco, respectivamente.

“Necesito ayuda para que con sus elementos de vialidad también hagan operativos para evitar que haya hacinamiento, que vayan llenas las unidades de transporte, no es una situación fácil, pero estamos actuando debidamente”, comentó.

Multarán a transportes sardinas hasta con 3 mil pesos

La Secretaría de Movilidad y Transporte ejecutó 24 operativos en distintos puntos de la ciudad de Puebla, revisando un total de 530 vehículos e infraccionando a 15 de ellos por no acatar el decreto de operación al 50 por ciento.

Ante esto, el subsecretario de Transporte y Vías de Comunicación, Yassir Vázquez Hernández, señaló que dichas unidades tendrán que pagar una multa de entre 25 y 35 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir, entre 2 mil 172 pesos y 3 mil 40 pesos, de acuerdo a la Ley de Transporte.

Dichos operativos se llevaron a cabo en los Bulevares Norte, Atlixcáyotl, Carmen Serdán, Fidel Velázquez, Forjadores y 5 de Mayo; así como en las avenidas Nacional, Calzada Zaragoza, 16 de Septiembre, Reforma, Prolongación Reforma, 11 Sur–Norte; además de la 14 Oriente, 9 Sur, 15 Norte y 10 Poniente, entre otras.

Durante los operativos participaron 96 patrullas de la Policía Estatal con un total de 276 elementos de la SSP, mismos que revisaron un total de 530 unidades de 72 rutas fijas.



Al señalar que desde el viernes el gobierno estatal ha aplicado las medidas anunciadas para evitar rebrotes #COVID19, el gobernador @MBarbosaMX exhortó a los ayuntamientos de la zona conurbada de la capital para sumarse en los operativos en el transporte público.

— Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) October 26, 2020

Transportes de escuela desahogarán la demanda

Como solución ante las aglomeraciones que se presentan en transporte público, la Secretaría de Movilidad habilitó vehículos de traslado escolar con el objetivo de desahogar la demanda de transporte que hay en algunas zonas y para algunas rutas fijas de la entidad poblana.

Lo anterior a raíz del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado en donde se detalla que el transporte público debe operar a un máximo del 50 por ciento o de lo contrario serán sancionados, esto debido a que de acuerdo a los datos de la SSA el 70 por ciento de los contagios suceden en el transporte público.

Como muestra de la desobediencia, pese a los Operativos y al decreto del Gobierno del Estado, diversas unidades de transporte, como el RUTA, la Azteca y la 20 circularon este día como ‘sardinas’ al rebasar el 50 por ciento de aforo permitido, aunque en la mayoría de los casos los poblanos han respondido a las medidas de prevención.

En un recorrido realizado por CAMBIO se pudo constatar que algunas unidades de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) especialmente de la Línea 2 en la 11 Sur iban con más de 50 por ciento de aforo, aunque toda la gente llevaba cubrebocas. Cabe destacar que la unidad 204 fue una de las que llevaba prácticamente llenos todos sus espacios.

Los vehículos de la Ruta Azteca en su mayoría exceden el aforo permitido por el Ejecutivo estatal, principalmente en zonas del Centro Histórico, donde no se llevaron a cabo operativos, este tipo de rutas iban prácticamente llenas, aunque del mismo modo la mayoría llevaba cubrebocas.

En el caso de la Ruta 20, algunas unidades superaban el aforo permitido, del mismo modo porque en la zona de la 9 Sur no había operativos de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Barbosa NO permitirá “doble Juego”, restaurantes tiemblan

A su vez, el gobernador destacó que no permitirá el “doble juego” de algunos restaurantes que operan como tal en el día y en la noche se transforman en bares o antros –establecimientos que no tienen permitida su apertura–.

Además, algunos de estos lugares exceden el aforo permitido de público del 30 por ciento, por lo que el político exhortó a los dueños de dichos establecimientos a cumplir con los decretos, pues con los operativos que realizarán se verán forzados a corregir las irregularidades con clausuras en caso de que no cumplan las medidas de prevención a fin de evitar el contagio de COVID-19.

“Portémonos bien, los restaurantes ayúdenos a que las cosas funcionen bien en sus establecimientos, habrá operativos de antros, bares, table dance que no entienden, que piensan que es un asunto transitorio, pero vamos a actuar con la ley en la mano. Ayúdenos, denuncien y todos vamos a ayudar a que se mantengan en el mismo orden”, declaró.



Tras exhortar a restaurantes a llevar a cabo las medidas de sanidad, el gobernador @MBarbosaMX anunció que a partir de este lunes por la noche se realizarán operativos con apego a la ley en bares y antros, para hacer frente al #COVIID19.

— Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) October 26, 2020

“Son restaurantes que en la noche funcionan como bares, no vamos a permitir este doble juego, a partir de hoy va a ser con seguridad pública para cerrar a aquellos restaurantes que no entiendan, tiene que haber una apertura a la economía y esperar a que no haya rebrote. Llamo a la conciencia de cada empresa para que no ocurran las clausuras, pero si no es así, lo vamos a corregir”, añadió.

Por último, David Méndez Márquez, titular de la Secretaría de Gobernación, señaló que a la fecha se han revisado más de dos mil establecimientos de este tipo, mientras que se han realizado 34 clausuras por incumplimiento de medidas sanitarias o de aforo ante la contingencia por COVID-19.

“Se reforzaron los operativos a bares y restaurantes, se han revisado un total dos mil 610 establecimientos verificados, 34 clausuras por tres horas debido al incumplimiento de estas medidas, 45 plazas comerciales, 444 locales supervisados”, finalizó.