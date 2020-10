A ocho años de la Mantarraya de Moreno Valle, hoy está desolada (FOTOS)

A ocho años de la inauguración del corredor Centro Cívico 5 de Mayo, en particular de la atracción turística La Mantarraya en Los Fuertes, hoy se encuentra desolada pues no hay acceso para la vista en el mirador. A la par, los poblanos se han olvidado de una de las obras insignias de Rafael Moreno Valle Rosas, ex gobernador de Puebla, cuya inversión fue de 44 millones de pesos.

En un recorrido realizado por CAMBIO se pudo constatar que en la punta más alta del corredor La Mantarraya de los Fuertes de Loreto, donde es el mirador, no hay acceso para los visitantes. Según la versión de los trabajadores de la zona, se debe a que ya no se puede subir al techo del Café Punta de Cielo pues está a punto de que colapse la superficie.

En la zona hay conos y algunas cintas de precaución para evitar el acceso al mirador de La Mantarraya morenovallista.

También algunas tablas de la Mantarraya están afectadas, pues los espacios que presentan mayor peligro para los visitantes fueron tapados con el fin de que se omitan pasar por la zona, además de que a las bancas también les hace falta mantenimiento ya que presentan algunos hoyos u otras están incompletas.