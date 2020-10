INE prohíbe promoción en caretas, cubrebocas, y gel para elección 2021

También se establece que los artículos de prevención al virus que sean entregados a la ciudadanía no podrán llevar imágenes de candidatos o símbolos de partidos políticos

Los candidatos a un cargo de elección popular del próximo año no podrán promocionarse a través de artículos de prevención al COVID-19 como cubrebocas, caretas y gel antibacterial. Así lo establecen los lineamientos de contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización aprobados por el INE.

En sesión del Consejo General se aprobaron los lineamientos para que haya un correcto uso de recursos en el proceso electoral del próximo año, lineamientos respaldados por votación unánime y sin objeciones por representantes de los partidos políticos.

Dentro de dicho aspecto se destaca que los gastos correspondientes a la compra de artículos para la prevención del COVID-19 no serán considerados dentro de los gastos de campaña, esto debido a que todos los eventos y los utilitarios que sean entregados deberán asumir las medidas de prevención al coronavirus.

También se establece que los artículos de prevención al virus que sean entregados a la ciudadanía no podrán llevar imágenes de candidatos o símbolos de partidos políticos. “Los artículos que sirvan para evitar contagios, como son cubrebocas, caretas, guantes, gel antibacterial y otros no pueden reportarse como gastos de campaña, ni distribuirse entre la ciudadanía si no son materiales propaganda electoral”, informó el INE a través de un comunicado.

Aprueban proyecto de presupuesto para consulta ciudadana de AMLO

Los consejeros del INE avalaron el proyecto de presupuesto para llevar a cabo la consulta ciudadana para determinar si se deben enjuiciar a los ex presidentes, calculando que ésta tenga un costo de mil 499 millones de pesos. El proyecto de presupuesto fue enviado a la Cámara de Diputados para su evaluación y aprobación.

El consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello destacó que se hicieron ajustes a fin de reducir el presupuesto, evitando gastos mayores a las finanzas públicas.

Acosadores sexuales y violentadores de mujeres no podrán ser candidatos

En otro tema, los consejeros aprobaron la implementación de medidas para evitar la violencia política de género durante los procesos electorales, en donde se destaca que acosadores sexuales, deudores de pensiones alimenticias y agresores de mujeres no podrán obtener una candidatura.

De acuerdo con lo aprobado por el INE, los aspirantes a participar en proceso electoral deberán llenar un formato en el cual aseguren de buena voluntad que no cuenten con condenas o sanciones por tener adeudos de pensiones alimenticias, acoso sexual o violencia familiar.

Asimismo, los partidos políticos deberán promover y proteger los derechos de las mujeres, además de que deberán investigar y erradicar dicho tipo de conductas, así como resarcir esta índole de daños.