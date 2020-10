Arranca la ASE cacería vs 21 ex ediles por el uso de facturas falsas: ésta es la lista

La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó 21 denuncias contra ex presidentes municipales que incurrieron en uso de facturas falsas, operaciones simuladas, fraude y abuso de autoridad, entre los que están involucrados Leoncio Paisano,de San Andrés Cholula; Juan Navarro, de Ciudad Serdán; Manuel Madero, de Izúcar; José Juan Espinosa, de San Pedro Cholula; Ernestina Fernández Méndez, de Tehuacán; Toño Vázquez, de Teziutlán; e Inés López Ponce, de Tecamachalco; entre otros.

CAMBIO tiene en su poder la lista de los 21 expresidentes municipales del periodo 2014-2018 entre los que figuran 10 ediles del PAN, cinco del PRI, tres del PRD y uno de Movimiento Ciudadano, PSI y PT, respectivamente, mismos que fueron denunciados el pasado 5 de octubre de 2020. El 14 de octubre del mismo año, este proceso fue ratificado por los delitos de fraude, asociación delictuosa, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado.

Este miércoles en conferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló dicha información derivada de los procedimientos de investigación, en los cuales la ASE ha detectado diversas irregularidades, mismas por las que presentó dichos procedimientos jurídicos, a la par de que descartó que este hecho se trate de una persecución política.

Leoncio Paisano Arias

El ex presidente de San Andrés Cholula, de acuerdo al gobernador Miguel Barbosa, incurrió en uso de facturas falsas y operaciones simuladas, proceso que el actual Ayuntamiento ya tenía detectado y había denunciado; La Crónica Puebla por su parte evidenció que el edil panista junto con tres integrantes de su gabinete incurrieron en un desfalco de 42.4 millones de pesos en la contratación de 45 empresas proveedoras. Dicho funcionario también fue señalado por los sanandreseños por desvío de recursos en obras públicas que nunca entregó.

Juan Navarro Rodríguez

El ex presidente municipal de Chalchicomula de Sesma fue incluido en la denuncia de la ASE debido a que tiene señalamientos periodísticos por un fraude y desvío de recursos que serían utilizados en la construcción de 400 viviendas para beneficiar a familias en condiciones vulnerables de dicha demarcación. Aunado a esto, el ex funcionario priista fue denunciado por empresarios de la región, quienes acusaban una falta de cumplimiento en la entrega de bodegas para una central de abastos.

Manuel Madero González

El ex edil perredista de Izúcar de Matamoros en primera instancia fue acusado a finales de 2018 por el entonces alcalde y actual Secretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez, quien evidenció un adeudo de 6.4 millones de pesos con CFE y Conagua, falta de pago de pensiones, robo de documentos oficiales del Ayuntamiento, terrenos comprados por el edil con recurso del erario, así como gastos no justificados e inclusive robo de bienes patrimoniales con un valor de 2 millones de pesos. Además, el aumento del 40 por ciento a pensiones sin justificación así como familiares en nómina. La acusación fue ratificada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien el pasado 14 de octubre dijo estaba alistando una denuncia.

Gabriel Alvarado Lorenzo

El ex edil de Huachinango y esposo de la actual diputada local, Liliana Luna Aguirre, fue denunciado en 2019 por el actual edil Gustavo Vargas Cabrera por una malversación de recursos, además de omisiones de pagos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) así como a CFE, que ascienden a más de 185 millones de pesos. Además, tiene otro señalamiento por los 190 millones invertidos en el parque escénico. Cabe destacar que el panista Alvarado Lorenzo junto con la legisladora poblana tiene una investigación por un presunto robo de ataúdes.

Rafael Valencia Ávila

Se incluyó al ex presidente panista de Venustiano Carranza señalado junto con algunos de sus familiares por vínculos con huachicoleros de la región, además de llevar a cabo operaciones de robo de combustible. Asimismo, han sido acusados de cometer delitos del fuero federal en dicho municipio. Cabe recordar que en 2018 Rafael y Vicente Valencia Ávila se fugaron presuntamente para evitar ser detenidos.

José Juan Espinosa

El actual diputado y ex alcalde de San Pedro Cholula, entonces por Movimiento Ciudadano, como ya se había dado a conocer hace días, forma parte de los denunciados por anomalías en adquisiciones por 85.3 millones de pesos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2015 a 2017, además de asociación delictuosa y abuso de autoridad, así como por operaciones simuladas con facturas falsas de 2016 por 15.3 millones de pesos. Aunado a esto, están los señalamientos por enriquecimiento ilícito, pues el legislador del PT reportó 14 propiedades con un valor total de 37 millones de pesos.

Ernestina Fernández Méndez

La ex edil priista de Tehuacán tiene una larga lista de irregularidades durante su gestión, como un daño patrimonial por 228.8 millones de pesos en la cuenta pública 2014, aunque dicho señalamiento a la fecha no ha sido ratificado por el Congreso. Fue señalada también por financiar un concurso de Miss Belleza en 2017. ‘La Mostra’. De acuerdo con el ex presidente Felipe Patjane Martínez, dejó un adeudo al municipio de 400 millones de pesos, además de que durante su gestión autorizaron de manera ilegal permisos de construcción de gasolineras, adeudos a sindicalizados y otras obligaciones por 14 millones.

Édgar Antonio Vázquez Hernández

En octubre de 2019, el panista y ex edil de Teziutlán, junto con ex integrantes de su gabinete, fue denunciado por el actual Ayuntamiento dirigido por Carlos Peredo Grau bajo los delitos de peculado, desvió de recursos y uso ilícito de atribuciones y facultades, entre los que están la venta ilegal de 11 vehículos por 3.6 millones de pesos, además de un desfalco de 14 millones 125 mil 402.50 pesos por la construcción de una unidad deportiva que nunca ejecutó. Por divulgar estos datos, incluso amenazó a una periodista de la región.

Marcos Flores Morales

El ex alcalde panista de Zacatlán fue acusado por diversas irregularidades en torno a la construcción de un recinto ferial en dicha demarcación, además de ser acusado de solapar abusos de autoridad de custodios del penal de la región hacia reos que eran golpeados y torturados, situaciones que estarían contempladas dentro de la denuncia en su contra por parte de la ASE.

Inés Saturnino López Ponce

El ex alcalde misógino de Tecamachalco fue acusado por pobladores de este municipio por robarse el agua, ya que supuestamente no tenía los permisos de Conagua para crear una red hídrica, además de que durante su gestión fue señalado por viajar a diferentes puntos del país y el mundo acompañado de su esposa, todo esto con recurso del Ayuntamiento. Asimismo, fue denunciado por ex regidoras de organizar campañas de desprestigio y violencia política de género. Finalmente el ex edil panista fue señalado por permitir el aumento de violencia y prostitución en su municipio.

David Edgardo Huerta Ruiz

El ex presidente priista de Tepeaca al finalizar su gestión fue denunciado por diversas irregularidades que principalmente tenían que ver con obra pública, por lo que incluso se publicó en el Periódico Oficial del Estado el comienzo de un proceso administrativo a su gestión. De la misma manera, personal del Ayuntamiento acusó de robo de mobiliario de oficina, además de que la incidencia delictiva en la zona creció de manera exponencial durante su gestión. Aunado a esto se dieron diferentes fugas de reos.

Otros ediles denunciados

Dentro de las denuncias también están involucrados los ex presidentes de Chignahuapan, Juan Enrique Rivera Reyes; Marcos Pérez Calderos, de Tochtepec; Antonio Aguilar Reyes, de Acajete; Víctor Cargas García, de Francisco Z. Mena; Matilde Demetrio Vallejo Juárez, de Xochitlán todos Santos; Fermín González León, de Zoquitlán; Edwin Mora Caballero, de Huaquechula; Cirilo Trujillo Lezama, de San Sebastián Tlacotepec; Gustavo Salomón Lara Torres, de Ajalpan y finalmente Pablo Pérez Maceda, de Tlacotepec de Benito Juárez.