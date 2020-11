Usuarios de RUTA viven calvario por no tener tarjeta de prepago

Usuarios de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) viven un calvario entre las largas filas para poder ingresar, dado que tienen prohibido el acceso al no contar con la tarjeta de prepago, misma que no está a la venta en los paraderos.

A través de redes sociales, los poblanos se quejaron de la mala organización del RUTA, pues a pesar de ser gratuito, el gobierno estatal informó que desde el pasado sábado es necesario presentar la tarjeta de prepago para ingresar. Sin embargo, ésta no está a la venta, pues las máquinas están clausuradas hasta que se resuelva el pleito legal con las empresas Conduent Solutions y 5M2 Andenes.

El principal reclamo de los usuarios de la red de transporte fue que no dejaban a los menores de edad abordar el metrobús a menos que ellos también contaran con una tarjeta de prepago, incluso si estaban siendo acompañados por sus padres o algún adulto y ellos sí cumplían con este requisito.

Los afectados compartieron fotografías de las máquinas que tenían letreros con la leyenda “fuera de servicio” o “en mantenimiento”. También se mostraron imágenes de los centros de atención que se encontraban completamente vacíos, por lo que resulta imposible adquirir una tarjeta.

Además, solicitaron que si van a ser tan exigentes con los requerimientos para abordar el transporte público, también deberían garantizar que no se sobrepase el límite de personas que pueden ir en cada vagón, ya que desde que inició la pandemia ésta es del 50 por ciento de su capacidad, cosa que no siempre se cumple y en múltiples ocasiones ha sido denunciado en las mismas redes sociales.

El gobernador Miguel Barbosa suprimió la publicidad en el RUTA así como el cobro del servicio al encontrar anomalías con las empresas encargadas de realizar el mismo, por lo que eliminó el contrato, haciendo que el servicio sea gratuito hasta que se resuelva el problema.

Los fraudes encontrados fueron por parte de la empresa Conduent Solutions, quien se quedaba con el 38 por ciento de las ganancias y no daba mantenimiento a las máquinas de prepago, mientras que 5M2 Andenes cobraba la publicidad de los paraderos sin entregarle un peso de lo recaudado al Gobierno del Estado.

Es absurdo que para abordar el @RUTA_Puebla te pidan la tarjeta cuando en estos momentos no la puedes adquirir. Literalmente te están negando un servicio público al que cualquier ciudadano tiene derecho a usar. Si necesitan la tarjeta, véndanlas en algún punto @MTGobPue

Deben mandar supervisión a las estaciones. Ya que el día de hoy no me dejaron subir con mis hijos menores de edad, ya que el guardia decía que cada uno de mis niños debe contar con su tarjeta.

Ésto pasó en la estación de Xilotzingo y no fuí la única