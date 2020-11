Anuncia Barbosa investigación vs Jesús Morales, Manuel Alonso y Carrancá por violencia electoral del 2018

El Gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que se investigarán las omisiones que se cometieron por parte de ex funcionarios por los actos de violencia que se cometieron durante las elecciones del 2018, específicamente contra Jesús Morales Flores, Manuel Alonso Jiménez y Víctor Carrancá Bourget.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo comentó que se hará una investigación especial específicamente para revisar el tema de las omisiones que se cometieron por parte de ex funcionarios, esto derivado de la captura de "el costra".

En este sentido refirió que dicho personaje detenido derivado de un operativo el fin de semana estuvo involucrado en la violencia del pasado julio de 2018 así como al día siguiente de que se dio la elección correspondiente en Puebla.

En este sentido señaló al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública del. Gobierno de Antonio Gali Fayad (SSP) Jesús Morales Flores, al ex titular de la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal (SSPTM) de Luis Banck Serrato, Manuel Alonso Jiménez y al ex fiscal del estado Víctor Carrancá Bourget de hacer omisiones al respecto.