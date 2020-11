Aprueban licencia de JJ para que se defienda de proceso en su contra (VIDEO)

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Nora Merino Escamilla, dio a conocer el ingreso de un ocurso del ex edil de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, donde solicitaba licencia indefinida

El Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos la solicitud de licencia indefinida del diputado José Juan Espinosa Torres. El petista confirmó que su salida del Legislativo estatal es para enfocarse en el pleito legal en el cual se vio inmiscuido después de que la ASE lo haya demandado formalmente por simulación de operaciones y se haya girado una orden de aprehensión en su contra.

Durante el inicio de la Sesión Ordinaria del Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Nora Merino Escamilla, dio a conocer el ingreso de un ocurso del ex edil de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, donde solicitaba licencia indefinida.

En el documento, José Juan Espinosa explica que el motivo de su salida del Congreso Local se debe a que ha sido señalado por las autoridades estatales, por lo que decidió pedir licencia de manera indefinida para atender los conflictos legales en los que se vio inmiscuido, como lo es la orden de aprehensión girada en su contra.

“Se han presentado diversas acciones en las que se me señala, por ello he tomado la decisión de atender de lleno estos asuntos a efecto de defender mi honra y el buen nombre de mi familia (…). Por lo que solicito que se adicione en el orden del día de la sesión que se me conceda separarme del cargo de diputado local”, señala el documento remitido por José Juan Espinosa a la Mesa Directiva.

Posteriormente se sometió a votación un dictamen donde se ponía a consideración del Pleno la solicitud de licencia de José Juan Espinosa Torres, el cual fue aprobado con 32 votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones, por lo que la Mesa Directiva citó para la próxima sesión plenaria al diputado suplente, Rodolfo Huerta, para que tome protesta.

La semana pasada la Auditoría Superior del Estado (ASE) dio a conocer que presentó dos denuncias en contra de Espinosa Torres por irregularidades correspondientes a 85.3 millones de pesos, además de ser presunto responsable de los delitos de fraude, peculado, asociación delictuosa, abuso de autoridad y simulación de operaciones.