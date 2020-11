Sexoservidoras denuncian cobro de piso, agresiones y abuso sexual de agentes estatales

La Unificación de Sexo Servidoras de Puebla AC, acusó a la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, por el desbordamiento de más de 800 sexo servidoras en la zona del Centro Histórico , por lo que solicitaron la ayuda del Gobierno del estado para regular este tema y además atender los abusos sexuales de 150 compañeras por parte de agentes estatales de "servicios especiales".

En conferencia de prensa la sexo servidora y miembro de la Unificación de Sexo Servidoras de Puebla AC, Mónica, denunció que alrededor de 150 compañeras de profesión, han sido agredidas física, verbal y hasta sexualmente por agentes estatales camuflajeados como civiles y bajo el nombre de "agentes especiales".

Lo anterior, derivado de que dichos agentes les exigen acusar a Federico López, líder de los ambulantes de la fuerza 2000, como el que extorsiona a las trabajadoras con una cuota por derecho de piso.

En este sentido, Mónica, aseguró que López no tiene nada que ver con ellas y que el que las extorsiona en realidad es Martín Juárez, líder de la zona 3 Norte entre la 12 y 14 poniente.

"Quieren que digamos cosas en contra de Federico López, líder de los ambulantes de la fuerza 2000 para que lo señalemos como el que nos está extorsionando cuando no es verdad, llevo 15 años trabajando y nunca he tenido algún problema con él, son cuestiones políticas, nosotras no tenemos nada que ver, solo queremos trabajar", declaró.