IP le tiene fe al Buen Fin para recuperar ventas de este 2020

La Iniciativa Privada a pocos días de iniciar la temporada más larga de El Buen Fin esperará que sus agremiados puedan repuntar sus ventas desde un 15 hasta un 30 por ciento con el propósito de recuperarse económicamente tras la crisis por la pandemia del coronavirus, así lo dieron a conocer Francisco Lobato Galindo, Andrés de la Luz Espinoza y Olga Méndez Juárez.

Luego de que se anunciara la décima temporada de descuentos de El Buen Fin, los sectores empresariales como la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la Red Mexicana de Franquicias y los Centros Comerciales (Acecop) de Puebla ven este periodo como una nueva esperanza para poder recuperar sus ingresos y salir de varias deudas que traen arrastrando debido a la pandemia.

En entrevista con CAMBIO, el director de la Acecop, Andrés de la Luz Espinosa, informó que para tener una temporada exitosa del 9 al 20 de noviembre, se establecerán diferentes operativos en los 69 centros comerciales de la entidad con el fin de salvaguardar la integridad de los poblanos para realizar compras seguras en los recintos.

“En caso de que en una zona haya mucho flujo de gente veremos cómo proceder y no generar noticia de tal manera que pareciera que no estamos respetando el aforo y la Sana Distancia”, señaló Andrés de la Luz Espinosa.

El director de la Acecop reveló que hasta el Día de Reyes Magos estos operativos estarán coordinados con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Grupo de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz (Grucopa) como Sedena y la Guardia Nacional.

Olga Méndez Juárez, presidenta de la Canirac, mencionó que para su sector se espera un repunte de ventas de un 15 por ciento, donde los restaurantes dentro de centros comerciales o cercanos a tiendas de conveniencia serán los que tendrán un mayor registro de ganancias por esta temporada.

De igual forma, su sector tendrá alrededor de 455 negocios dedicados a la preparación de alimentos que ofrecerán descuentos del 5 al 20 por ciento, mismos que serán identificados con un anuncio pegado en las afueras de sus instalaciones para ubicar que estarán dando dichos beneficios en el Buen Fin.

El presidente de la Red Mexicana de Franquicias mencionó que en este cierre de año de cara al Buen Fin espera que entre este periodo de 12 días hasta el siguiente año se pueda dar empleo temporal a ocho mil o hasta nueve mil poblanos y así paliar en buena parte los 12 mil perdidos dentro de su sector por la pandemia.

Pese a ello, criticó que la administración de Claudia Rivera Vivanco no respetó los acuerdos entre su Ayuntamiento y los empresarios, pues lamentó que cometió actos de arbitrariedad con el cierre de calles del Centro Histórico sin tomarlos en cuenta, por lo que le otorgó el beneficio de la duda a los operativos que realizará para procurar la salud de los poblanos en la temporada de El Buen Fin.

“La verdad esperamos que no quede en simulación, pero la administración está marcada por no respetar los acuerdos; no caracteriza a esta administración tener palabra”, reprochó.