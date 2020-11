La Iniciativa Privada reconoce a nuestros héroes: comandante Veneno y doctor Lino

La familia del policía héroe, Jesús Humberto Vázquez Ojeda, alias ‘El Veneno’, quien fue ejecutado al defender a una persona de la amenaza flagrante de un líder del crimen organizado en la colonia Minerales del Sur y la familia del doctor Lino Chávez Arteaga, héroe del ‘Ejército Blanco’ del IMSS La Margarita, quien perdió la batalla ante el COVID-19, recibieron un departamento, respectivamente, por parte de la iniciativa privada, con el programa Puebla Agradece.

Un total de 67 trabajadores del sector salud y elementos de seguridad pública fueron reconocidos por su labor en la séptima edición de Puebla Agradece, en donde destacó el comandante ‘El Veneno’ de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y Lino Chávez Arteaga, médico del IMSS La Margarita.

Durante la ceremonia se reconoció a 23 empleados del sector salud como camilleros, enfermeros, nutriólogos, personal de intendencia y médicos, así como otros 42 elementos de instituciones de Seguridad Pública por su trayectoria y destacada labor de la entidad.

Ante ello, también se reconoció a los uniformados que en cumplimiento de su deber fallecieron, como es el caso de ‘El comandante Veneno’, quien formaba parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Rafael García Castillo y Ricardo Vázquez Quiroga, ambos policías ministeriales.

Tras subir al estrado de dicha ceremonia para recibir el premio al mérito del Heroísmo, la señora María Yolanda Pérez Almaráz, quien abrazaba una fotografía de su esposo Jesús Humberto Vázquez Ortega, agradeció que tomaran en cuenta la labor de su esposo, fallecido en noviembre del año pasado.

Ante ello, la viuda del comandante, acompañada de sus dos hijos, recordó cómo se enteró de la muerte de su querido esposo, quien recibió un disparo en la cabeza provocando su deceso al instante en la Colonia Minerales del Sur en un enfrentamiento con narcomenudistas.

“Me llamaron y me dijeron que había balazos en una colonia, me dijo mi familiar que le marcara a Jesús (‘el comandante Veneno’), le marqué pero no me contestó, luego me comuniqué con un ministerial pero tampoco me quiso decir nada, si hubiera estado herido me habrían dicho en qué hospital estaba, pero no, por eso me imaginé lo peor”, narró Pérez Almaráz.