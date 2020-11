Gobierno sigue proceso para revocar patente a Mario Marín

La Notaría número 53 de Puebla, a cargo del ex gobernador Mario Marín Torres, se mantiene inactiva y con un procedimiento legal de por medio a más de un año de que el priista se fugó, por lo que se mantiene en curso el proceso de la revocación de su patente; así lo detalló el mandatario Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo comentó que la notaría del ex gobernador priista ya no está activa, pues se está desahogado un procedimiento legal contra él, aparte de la orden de aprensión que tiene por el caso Lydia Cacho.

Acotó que desde el 11 de noviembre del año pasado se mantiene inactiva, ya que desde esa fecha la Consejería Jurídica del Estado a cargo de Ricardo Velázquez Cruz mantiene el procedimiento de revocación, aunque dicha Notaría no tiene sellos para operar desde hace un año.

“No, ya no está activa, sé que tiene un procedimiento legal interpuesto, pero está suspendida por el término que proceda. No, no funciona la notaría del ex gobernador Mario Marín Torres”, dijo.