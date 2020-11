Aumenta ligeramente la ocupación de camas por COVID en Hospital General de Cholula

El Hospital General de Cholula aumentó ligeramente su ocupación de pacientes COVID, ya que al corte de este 6 de noviembre concentra el 46 por ciento de sus camas en uso, en contraste Traumatología y Ortopedia, y las unidades de Xicotepec y Zacatlán no tiene a un solo enfermo de Coronavirus.

En conferencia de prensa el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García dio a conoce que a la fecha hay internados en el estado de Puebla 351 pacientes por Coronavirus de los cuales 99 están en las unidades clínicas de la dependencia.

De esta cifra la mayoría se concentra n el Hospital de Cholula el cual tiene al corte de este día el 46 por ciento de ocupación cifra que ha ido a la alza con respecto a la semana anterior que era menor a 40, esto en gran medida por la semidesconversión del Hospital de Traumatología y Ortopedia que ya no tiene ningún paciente actualmente de COVID.

Por otra parte el Hospital General de Tehuacán concentra el 24 por ciento de sus camas en uso, el de Izúcar de Matamoros el 19 por ciento, el General de Teziutlán con el 16, Tecamachalco tiene solamente el 13 por ciento en uso y el de Acaltán de Osorio un 9 por ciento de demanda.

Por otra parte el Hospital de Atlixco solamente tiene 2 de 20 camas para pacientes COVID en uso, con lo que concentra solo el 10 por ciento de su ocupación, finalmente el Integral de Xicotepec de Juarez y el de Zacatlán no tienen a ningún hospitalizado.

Por otra parte Martínez García detalló qué a la fecha se han contratado un total de mil 179 compañeros del área de la salud de los cuales el Instituto de Salud para Bienestar (INSABI) ha contratado 678 elemento, mientras que con presupuesto estatal la SSA ha firmado con 501 los cuales siguen actualmente en labores.