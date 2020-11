Inician litigio para recuperar un predio donado al CCE en la zona de Angelópolis

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que se inició un procedimiento para recuperar un predio en la zona de la Atlixcáyotl que le fue entregado al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por parte de las gestiones anteriores ya que no se cumplieron los proyectos de infraestructura y centros comerciales que se prometieron para esta zona.

En conferencia de prensa, detalló que desde 2004, durante el gobierno del priista Melquiades Morales Flores, se entregó un terreno de 20 mil metros cuadrados en la zona de Cúmulo de Virgo, bajo la condición de que desarrollaran un proyecto de infraestructura de oficinas y un centro comercial, el sería finalizado en un lapso de tres años.

Sin embargo, de esa fecha hasta 2011, al finalizar la gestión de Mario Marín Torres, los empresarios no ejecutaron la obra, por lo que durante el sexenio de Rafael Moreno Valle como gobernador, les retiró 14 mil metros cuadrados de ese predio restando seis mil metros cuadrados.

Fue hasta 2016 que les regresó dicha extensión de terreno por parte del morenovallismo al CCE, que nuevamente prometió construir un edificio con oficinas departamentales, locales comerciales, estacionamientos y un helipuerto; en conjunto se ocuparían más de 60 mil hectáreas frente a la zona del Hospital Ángeles.

En aquel entonces se llevó a cabo la colocación de la primera piedra a cargo del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, el entonces alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato, y el ex presidente del CCE y actual presidente de la Coparmex, Fernando Treviño Núñez, así como empresarios de la empresa Blue Icon; sin embargo, luego de cuatro años no ha tenido mayor avance.

Fue por ello que el mandatario estatal dijo que únicamente se realizó la excavación de lo que sería la obra, por lo que ya se inició un procedimiento para que el Ejecutivo estatal recupere dicho terreno por no haber cumplido el objetivo establecido del desarrollo de infraestructura comercial y de oficinas que ahí se pactó.



“Dieron de manera original 16 mil metros cuadrados en el gobierno de Melquiades, algo así, con la condición de construir un proyecto, oficinas y centros comerciales, pero no se cumplió. Llega Moreno Valle y les quita 10 mil metros y les vuelve a otorgar una donación condicionada para un proyecto y no lo hacen (….) El gobierno ya inició un procedimiento para recuperar este terreno porque no se cumplió el objetivo”, dijo.



Fue el pasado lunes que el mandatario estatal comentó se estaba analizando la autoentrega de predios de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, por la cual se haría un análisis detallado sobre el estatus en que se ocuparon estos predios durante las gestiones de gobiernos anteriores.