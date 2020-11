Policía de Montaña de Tlaxcala rescató a la familia poblana extraviada en La Malinche

Elementos de la Policía de Montaña de Tlaxcala se convirtieron en héroes, debido a que rescataron a la Familia extraviada en el Parque Nacional La Malinche, pues fueron los que encontraron a las once personas —seis adultos y cinco niños— que no pudieron descender debido a la neblina que había en el lugar.

En entrevista con CAMBIO, Elvira, una de las 11 personas extraviadas en este recinto natural, narró cómo vivieron esos momentos de incertidumbre junto con los cinco menores de edad, entre ellos su hijo de 9 años, hasta que fueron encontrados por la Policía de la Montaña de Tlaxcala, quienes les salvaron la vida pues ya les tenían cobijas para no sufrir hipotermia.

“Nosotros planeamos el paseo porque vinieron a visitarnos, ya habíamos visitado el parque antes. El problema es que bajó la neblina y no medimos el tiempo. Buscamos el camino y no lo encontramos, apenas y con las lámparas de los celulares nos pudimos guiar pero sólo nos dirigíamos a un voladero”, recordó Elvira.

Mencionó que ella, junto con los otros 10 miembros de su familia, llegaron desde las 08:30 horas del día lunes 9 de noviembre, en donde recorrieron el Parque Nacional hasta que en la tarde la neblina descendió y con el fin de no exponer a los pequeños que los acompañaban, decidieron llamar al 911 para que pudieran auxiliarlos y evitar un fatal accidente.

“La verdad es que vivimos momentos estresantes, por los niños, porque no llevábamos ropa adecuada ni alimento para la noche. Bajó muchísimo la temperatura y ellos no llevaron más que un suéter ligero, en lo que venían por nosotros estuvimos distrayéndolos con dinámicas, cantos o chistes para que no les pegáramos la angustia”, reveló.