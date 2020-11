Rendón Vargas del SUTISSSTEP tiene hasta principios de diciembre para convocar a elecciones sindicales

La base trabajadora tendrá la facultad para destituir al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTEP en caso de que no reactive el proceso electoral

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTEP (SUTISSSTEP), Isauro Crisóforo Rendón Vargas, tendrá hasta principios de diciembre para convocar a elecciones sindicales, toda vez que la base trabajadora exigió su derecho y se manifestó en las instalaciones de la Junta local de Conciliación y Arbitraje en donde les dieron facultad para destituirlo en caso de que no reactive el proceso electoral.

En entrevista, Maribel Lázaro Juárez -candidata a Secretaria General del SUTISSSTEP por la planilla Acción Sindical- reveló que tras conversar con el presidente de la Junta local de Conciliación y Arbitraje, Mario Daza Buendía, confirmó que la solicitud de prórroga para llevar a cabo las elecciones que emitió el actual secretario se le concedió.

Sin embargo, puntualizó que el doctor Isauro Rendón ya no tiene legalidad para tomar acciones, únicamente está en representación del sindicato, por lo que con el aval de la Junta podrán destituirlo en caso de que no convoque a elecciones próximamente.

Ante ello, Lázaro Juárez exhortó al actual secretario a convocar al proceso electoral pues en caso de no llevar a cabo este derecho, serán los propios trabajadores quien con un comité interino de transición determinen el proceso para las elecciones y lo destituyan de su cargo.

"Invitamos al doctor a que convoque a elecciones como es su obligación por ser nuestro representante, sin necesidad de que lleguemos a una destitución, no queremos que sea así, él tiene que determinar y si no lo hace, no nos va a dejar otra más que determinemos nosotros el proceso de elección recayendo en una destitución del cargo, nombrando un comité interino de transición y llevando a cabo las elecciones porque es nuestro derecho", comentó.

Sobre este tema, recalcó que dicho proceso se debió llevar a cabo desde el pasado 15 de mayo; sin embargo, tras haber mejores condiciones sanitarias consideró que ya se puede realizar, por lo que exigieron que haga lo que le corresponde como su representante legal que es.

"El 15 de mayo se tenían que haber realizado, nosotros queremos que se realice antes de que termine el año, se escuda en la pandemia pero sabemos que tenemos condiciones de llevar cabo las elecciones, estamos en amarillo y pese a que no se ha acabado la pandemia podemos ejercer nuestro derecho de elección, lo único que queremos es que ya haga lo que le corresponde", finalizó.

Cabe señalar que en días previos el actual secretario informó a la base trabajadora de la prórroga; sin embargo, no hizo de su conocimiento que ya no tiene legalidad, simplemente ocupa el cargo por un tema de representación y que estará forzado a convocar a elecciones lo antes posibles, pues de lo contrario los trabajadores podrán destituirlo.

Rendón Vargas solicitó una prórroga para llevarlas a cabo hasta mayo de 2021; sin embargo, los trabajadores le darán el plazo hasta diciembre para que cumpla con la reactivación de este proceso de elección sindical.

Este día aproximadamente 40 trabajadores del ISSSTEP se manifestaron en las instalaciones de la Junta local de Conciliación y Arbitraje en la colonia Azcárate y posteriormente en las oficinas sindicales, con pancartas exigiendo la reactivación del proceso sindical y la salida del cargo de Isauro Crisóforo Rendón.