IMSS La Margarita se convierte en el hospital mata bebés

La Unidad La Margarita del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha convertido en el Hospital de la muerte para los bebés poblanos, pues a la fecha el nosocomio ha sido acusado de negligencia por los papás en cinco ocasiones.

La contingencia por COVID-19 ha sido un tiempo fatídico para las mujeres embarazadas que fueron atendidas en las instalaciones del IMSS La Margarita, pues en este lapso se presentaron los decesos de los bebés Dante, Omar y Rodrigo.

También sumó casos de negligencia como el del niño Lázaro, quien fue diagnosticado como muerto cuando en realidad estaba vivo. Al igual que el bebé Nicolás, al que le cortaron 15 centímetros de la cabeza al momento de una cesárea sobre su madre.

De estos casos, dos han tenido que ver con el tema del COVID-19 debido a que sus mamás se contagiaron y eso provocó una mala praxis hacia los recién nacidos.

El pequeño Rodrigo, quien nació de forma prematura, perdió la vida el pasado 22 de julio cuando entró a quirófano por una operación de retinopatía en los ojos; sin embargo, el menor no salió y a la fecha, médicos, enfermeras y demás responsables no esclarecieron el motivo de muerte del niño a los padres.

Los papás, Maribel y Adrián, anunciaron que interpondrían una demanda penal contra quien resulte responsable del fallecimiento de su hijo, a quien esperaron después de nueve años de no haberse podido embarazar.

“A mí me extrañó porque sí estaba programada la cirugía a las 16:00 horas, porque lo bajaron a las 15:00. Le pregunté (a la jefa de quirófanos) si ya había llegado el oftalmólogo y me dijo que no. Pasaron unos 10 minutos y me volví a acercar a ella para preguntar y me dijo: ya me comuniqué con él (el oftalmólogo) y me dijo que ya viene en camino”, dijo a una entrevista con El Sol de Puebla.

De acuerdo con Gloria Oropeza, madre del pequeño Dante, el pasado 31 de agosto, aprovechó el “Convenio Marco para la prestación Subrogada de Servicios Médicos y Hospitalarios”, que al ser derechohabiente del IMSS le permitió ser atendida en el hospital Betania; sin embargo, el nosocomio privado la corrió después de realizarle una prueba rápida de COVID-19.

Ante esto, la mujer por sus propios medios llegó al IMSS para ser atendida. Ahí comenzó a presentar contracciones. Los doctores aceleraron el trabajo de parto; pero cuando nació Dante lo hizo con una hipoxia neonatal, misma que le causó una muerte cerebral y que de acuerdo a los últimos reportes, lo mantiene entubado con un pronóstico de vida prácticamente nulo.

Recientemente, Jacqueline, madre del hoy difunto bebé Omar Olinser, denunció que el pasado 14 de agosto recibió una atención tardía por parte de los médicos del IMSS La Margarita, pues pasó cerca de ocho horas sin que nadie la revisara. Además, reclamó que fue hasta las 00:00 horas, cuando la checaron y le dijeron que tenía un cuadro de coronavirus, por lo que cuando nació, el menor fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y pese a que no presentó signos positivos por COVID-19, supuestamente esta habría sido la causa de su muerte, cuestión que la madre puso en entre dicho pues “no lo atendieron bien”.

“Fue una negligencia médica porque desde el momento en que ingresé al hospital, me regresaron otra vez a la clínica y de ahí me tuvieron de las 16:00 horas hasta 00:00 horas, cuando pasó el ginecólogo a checarme. No me habían checado, me dijeron que tenía principios de coronavirus, que los pulmones estaban manchados, pero no me checaron hasta la madrugada. Vi las injusticias que hacen, ni siquiera saben canalizar a los pacientes y encima son déspotas, no es justo que te traten así”, comentó.