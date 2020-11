Confirma Barbosa salida de Carla Morales de la SSP

El mandatario reveló que recibió la renunció de la ahora ex subsecretaria de Administración de la SSP, Carla Morales; sin embargo, no detalló los motivos de la renuncia ni brindó una opinión sobre el tema.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta confirmó la salida de Carla Morales Aguilar como subsecretaria de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, aunque no dio los motivos ni opinión sobre la renuncia de la ex funcionaria.

En conferencia de prensa el gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que recibió la renunció de la ahora ex subsecretaria de Administración de la SSP, Carla Morales; sin embargo, no detalló los motivos de la renuncia ni brindó una opinión sobre el tema.



"Yo recibí la renuncia de Karla Morales, no tengo mayor causa para opinar sobre este tema", comentó.



El día de ayer trascendió que Morales se despidió de sus colaboradores a través de un mensaje de whatsapp en un grupo de trabajo en donde agradeció el apoyo del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta y del secretario de Seguridad Pública, Raciel López Salazar.

Morales Aguilar, estuvo a cargo de subsecretaria de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde estuvo desde 2019. Además a principios de este año el gobierno estatal la había nombrado como delegada de seguridad en el municipio de Puebla, a fin de tomar el lugar de María de Lourdes Rosales Martínez, lo cual no se concretó.