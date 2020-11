Franco Rodríguez y El Capi Ruiz, entre los morenovallistas que serán denunciados por títulos patitos

El ex coordinador general de la campaña de la occisa ex gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso, Franco Rodríguez y el ex futbolista de La Franja, Roberto "capi" Ruiz Esparza encabezan las denuncias que presentará el Gobierno del estado de Puebla por la obtención de títulos "patito" mediante el Instituto de Educación Digital del estado.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario del estado de Puebla Miguel Barbosa Huerta, sentenció que todos los funcionarios de gobiernos panistas, quienes obtuvieron sus títulos de licenciatura o maestría mediante la deformación del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla serán denunciados de inmediato por obtener títulos patito.

En este sentido detalló que el ex jugador de La Franja, Roberto Ruiz Esparza y el coordinador general de campaña de la ex gobernadora Martha Erika Alonso, Franco Rodríguez Álvarez son parte de los implicados en este proceso judicial, por lo que tendrán que acreditar que son inocentes ante la autoridad para ser exonerados de culpa.

"Todos aquellos de los gobiernos panistas que obtuvieron títulos a través de deformar la noble función de ese instituto digital del estado donde les acreditaron haber cursado materias sin que hayan hecho ningún examen, que falsificaron sus constancias de servicio social y que hoy están sujetos a proceso, bueno que sigan opinando pero el proceso no va a parar, es lo que de plano no entiende la gente", declaró.