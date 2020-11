Continúa búsqueda de Susana Cerón y Efrén, afirma Barbosa

El Gobierno del estado de Puebla aseguró que están a la búsqueda de Susana Zenteno y Efren Romero, pareja de trabajadores del gobierno y policía estatal que desapareció desde el pasado 7 de noviembre.

En su habitual conferencia de prensa el gobernador Miguel Barbosa Huerta se pronunció sobre la desaparición de Susana Cerón Zenteno.

En este sentido, indicó que se le está dando seguimiento al caso de la señora quien es trabajadora del Gobierno pero no reveló que tipo de relación lleva la señora con el principal sospecho que también está desaparecido, Efren Romero Hernández.

"Le hemos dado el seguimiento al hecho, es una circunstancia esta compañera trabaja en la SSP, y su novio o la relación personal no voy a afirmar algo que se dice, pero era parece un analista de policía estatal en el área de inteligencia en un arco de seguridad, y el hecho ocurrió.

El mandatario reveló que no conoce las condiciones en las cuáles se dio que el hombre pasó por Susana; no obstante, recalcó que la Fiscalía busca a la pareja y que la situación preocupa en el gobierno pues se trata de una compañera de trabajo.

"Paso por ella la extrajo no se esas condiciones, no ha vuelto a saberse de ambos, la policía estatal está buscando y la Fiscalía está buscando a ambos, así de simple no tengo más referencias las que nos dan del implicado del hombre masculino, no son buenas, medio mujeriego, entonces estamos preocupados por nuestras compañera y se está buscando,

Para culminar el político indicó que no se está ocultando la información sobre este caso al cual se le está dando puntual seguimiento ; sin embargo, el último reporte no se puede revelar por cuestiones de secrecía.

"Le estamos dando seguimiento día a día, ayer sale un boletín por instrucción mía por eso salió el boletín hoy recibir el reporte último no puedo revelarlo", finalizó.