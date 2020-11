Bracamonte se niega a dejar la dirigencia de Morena: organiza toma de protesta del Comité Municipal de Amozoc

A través de redes sociales, Mario Bracamonte "organizó" la toma de protesta del Comité Municipal de Amozoc pese a ni si quiera ser militante del partido y no tener funciones al interior del mismo.

Mario Bracamonte se puso necio y sigue asumiéndose como dirigente estatal de Morena pese a que Mario Delgado ratificó a Edgar Garmendia, además de que usa una cuenta falsa bajo el nombre del Comité Ejecutivo Estatal para promocionar sus acciones.

A través de redes sociales, Mario Bracamonte "organizó" la toma de protesta del Comité Municipal de Amozoc pese a ni si quiera ser militante del partido y no tener funciones al interior del mismo.

Ayer, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, recibió en Ciudad de México a Edgar Garmendia de los Santos, a quien ratificó como el presidente estatal de Morena en Puebla y le encomendó la tarea de hacer frente a las elecciones del 2021.

Cabe destacar que Mario Bracamonte fue destituido de la dirigencia estatal en febrero de este año, posteriormente presentó una impugnación ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, pero esta no procedió ya que no había presentado su solicitud para ser militante y no presentó pruebas concretas que lo corroboraran.