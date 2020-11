Bracamonte se aferra a ser dirigente de Morena y hasta realiza evento en Amozoc

Mario Bracamonte sigue ‘aferrado’ a la dirigencia estatal de Morena pese a que Mario Delgado ratificó a Edgar Garmendia, pues ayer instaló el Comité Municipal de Amozoc sin ser militante del partido y asumiéndose como presidente del CEE. Además, usa una cuenta falsa bajo el nombre del Comité Ejecutivo Estatal para promocionar sus acciones.

A través de redes sociales, Bracamonte dio a conocer que "organizó" la toma de protesta del Comité Municipal de Amozoc pese a ni si quiera ser militante del partido y no tener funciones al interior del mismo, donde también tomó protesta de nuevos militantes que se sumaron al proyecto de la Cuarta Transformación.

Además, ha hecho uso de una cuenta en Twitter llamada Morena en Puebla, donde presuntamente se publican las acciones del Comité Ejecutivo Estatal, la cual ha utilizado para “presumir” sus giras al interior del estado, pues el pasado 9 de noviembre también realizó una reunión con militantes de Coxcatlán.

Mario Bracamonte fue destituido de su cargo el pasado 11 de marzo a través de un acuerdo presentado ante el CEN por el ex dirigente nacional provisional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. En su lugar fue nombrado como delegado del CEN en funciones Carlos Evangelista.

Posteriormente intentó interponer una apelación al acuerdo, pero la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó que no era militante del partido, ya que no se tenía registro de su solicitud en ningún órgano interno del partido, además de que no contaba con la identificación de militante o algún documento que avalara su afiliación.

El pasado miércoles, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, recibió en la Ciudad de México a Edgar Garmendia de los Santos, a quien ratificó como el presidente estatal de Morena en Puebla y le encomendó la tarea de hacer frente a las elecciones del 2021.

Asimismo, Edgar Garmendia expresó en una rueda de prensa que no tiene diferencias con Mario Bracamonte y lo invitó a trabajar como un militante para sumar al proyecto de nación para instaurar la Cuarta Transformación, llegando a un consenso de unidad.