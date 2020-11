Genoveva dice que no filtró conversaciones con Lalo: yo no fui, no sé como llegaron

"Yo no las filtre no sé como llego (...) la relación es institucional con todos", así negó Genoveva Huerta que haya filtrado las conversaciones de WhatsApp con Eduardo Rivera

La dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas negó que haya sido ella quien filtró las conversaciones de whatsapp con Eduardo Rivera Pérez para atacar al ex edil, afirmando que mantiene una relación institucional con él.

En rueda de prensa la líder panista acusó al gobierno del estado de haber filtrado las conversaciones, toda vez que señaló que estas se difundieron el mismo día en que se denunció a Eric Cotoñeto y Jaime Barbosa por el uso de recursos públicos para promoción partidista.

Huerta Villegas reconoció que Eduardo Rivera es uno de los liderazgos internos del partido, además de que mantiene una relación institucional con él.

"Yo no las filtre no sé como llego (...) la relación es institucional con todos, me parece que es un excelente liderazgo de igual forma que otros que están levantando la mano", dijo.

Reitero que será hasta la primera quincena de febrero cuando se haga la definición de las candidaturas panistas para el proceso electoral.

En días pasados explotó una bomba atómica al interior del PAN tras la divulgación de las conversaciones entre Huerta Villegas y Rivera Pérez, a fin de exponer la negativa del ex alcalde de reunirse con la dirigente panista.