Cae la contadora de la Estructura Maya de Eukid: se avecinan más detenciones

La responsable de la contabilidad de la denominada Estructura Maya de Eukid Castañón, Lorena Jaimes, fue detenida ayer por la tarde en Mérida, Yucatán, acusada por los delitos de ‘lavado’ de dinero. Jaimes Vargas era la encargada de entregar los recursos a la red de sesenta y cuatro operadores, entre ellos Genoveva Huerta, Patricia Leal y Jesús Giles, para ganar elecciones con la desviación de más de 400 millones de pesos del erario estatal, tal y como dio a conocer CAMBIO el pasado 13 de julio.

Según las fuentes consultadas, es la primera de una serie de detenciones que cumplimentará la Fiscalía General del Estado (FGE), derivado de los cateos realizados a la sede de Solución Total Consultores SC, empresa de Eukid Castañón, donde la FGE descubrió una red electoral-financiera que utilizó cientos de millones de pesos en efectivo entre los años 2014 y 2018, denominado la “Estructura Maya” por el propio operador morenovallista.

De acuerdo con el periodista Fernando Maldonado, Jaimes Vargas fue aprehendida a las 15:30 horas por policías ministeriales poblanos en coordinación con los de Yucatán para cumplimentar una orden de aprehensión girada por un juez de control en Puebla y no opuso ningún tipo de resistencia.

Fue el pasado 13 de julio cuando CAMBIO reveló que derivado de los cateos realizados a “Solución Total Consultores” y a otros domicilios vinculados a Eukid Castañón, acusado de operación con recursos de procedencia ilícita, la FGE descubrió una red de operación electoral-financiera que utilizaba prestanombres para ‘lavar’ dinero proveniente de supuestas obras públicas construidas en las gestiones de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

De acuerdo con las bitácoras encontradas, así como archivos de computadoras, Eukid Castañón —ubicado como ‘El Jefe Maya’— entregó directamente el manejo de cientos de millones de pesos en efectivo a su principal operadora, Lorena Jaimes, quien fungía como tesorera de la estructura alterna y era la encargada de entregar los recursos a al menos 64 candidatos y operadores del morenovallismo.

La cercanía de Lorena Jaimes con el hoy huésped del penal de Tepexi de Rodríguez queda evidenciada en que ella funge como apoderada legal de “Solución Total Consultores”, que es la empresa principal de Eukid Castañón desde la época del melquiadismo y que fue utilizada en los últimos años para lavar todos los ingresos del morenovallismo.

Genoveva Huerta fue señalada directamente

La participación de Genoveva Huerta Villegas en la “Estructura Maya” quedó confirmada ante la denuncia de la regidora de Atlixco y ex colaboradora de Eukid Castañón, Julieta Camacho, pues de acuerdo con su declaración, la panista recibió recursos por parte del ex diputado federal como parte de la red de operadores morenovallistas, tal como lo reveló CAMBIO.

Fue en la columna “La Corte de los Milagros” donde se reveló que Huerta Villegas está siendo investigada por parte de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General de Justicia, tras la declaración de Julieta Camacho sobre que entregó dinero en efectivo a Huerta Villegas de parte de Castañón Herrera.

¿Cómo operaba la Estructura Maya?

Según la información publicada por CAMBIO, la “Estructura Maya” fue denominada así porque según el operador de Moreno Valle el nombre Eukid proviene de esa cultura mesoamericana y fue echada a andar desde las elecciones locales de 2014, luego en las federales de 2015 y actuó durante la batalla por la gubernatura de 2018.

Los recursos de la Estructura Maya eran generados a través de empresas y constructoras de prestanombres que obtuvieron contratos de al menos 400 millones de pesos del gobierno estatal y algunos municipios panistas, para posteriormente ser “lavados” por Jaimes Vargas.

Según los datos recabados por la FGE, la obra pública efectuada en los tiempos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad sirvió para financiarla a través de empresas como Laboratorio de Ingeniería SA de CV, que ejecutó 12 contratos de obra pública en ese periodo, siendo la obra más costosa el Bulevar Xonacatepec, por la cual recibió 115 millones 184 mil 471 pesos. En total, dicha empresa recibió 254 millones de pesos.

Otra constructora utilizada para lavar dinero fue Geotecnia y Desarrollo de Infraestructura, la cual ejecutó la remodelación del estadio Hermanos Serdán por más de 67 millones de pesos, pero en total recibió contratos por 124 millones.

Los recursos públicos recabados con dichas empresas llegaban a la sede de la consultora Solución Total Consultores, ubicada en la zona de La Paz, y después El ‘Jefe Maya’ -Eukid- destinaba el recurso para los operadoras a través de su operadora Lorena Jaimes, quien a su vez los entregaba físicamente.

Los 64 operadores de la Estructura Maya

En la estructura financiera-electoral se ubicaron a sesenta y cuatro operadores, entre los que destacan los nombres de Genoveva Huerta, actual dirigente del PAN; Jesús Giles Carmona, ex presidente estatal del albiazul; el magistrado Raymundo Israel Mancilla; la ex diputada federal y ex notaria Patricia Leal; y el jefe de operación electoral, Omar Blancarte (QEPD).

En la batalla electoral de 2015, integrantes de esa estructura que compitieron fueron, Genoveva Huerta, en el distrito IX de la capital; Miguel Ángel Huepa, por el X de Cholula; Salvador Escobedo, por el XII de Atlixco; Patricia Leal como suplente de Genoveva; Rubén Garrido, por el V de San Martín Texmelucan y Sergio Gómez Olivier, por Tehuacán; además de José Domingo Esquitín, por el I de Huachinango y Lilia Arminda García, por el de Serdán.

Entre los implicados en recibir recursos de la Estructura Maya destaca también el nombre de Mercedes Aguilar, quien fuera candidata plurinominal ese año y luego secretaria particular del ex gobernador Rafael Moreno Valle hasta su fallecimiento.

También Evelia Rodríguez, quien fue diputada local plurinominal de compromiso por Puebla y delegada del Sistema Estatal DIF; Edgar Moranchel, director general del Soapama y que estuvo implicado en los audioescándalos del complot Violeta- Armenta contra el hoy gobernador Miguel Barbosa.

Asimismo, Germán Jiménez García, ex Líder estatal de Compromiso por Puebla y diputado local plurinominal en 2013. Se incluye a Héctor Arrona, tesorero municipal con Luis Banck; los hermanos Hugo y Cupertino Alejo Domínguez.

Renglón aparte es Julieta Camacho Mata, quien fue operadora de Eukid Castañón, actualmente es regidora de Atlixco y en 2015 fue candidata a diputada federal por el PAN en el distrito XIII con sede en Atlixco, además de que denunció a su ex jefe por ‘lavado’ de dinero y amenazas.

Las operadoras de Eukid

A la lista de implicados en la Estructura Maya se debe de incluir a Adriana Cerón Yano, quien es otra de las operadoras financieras de Eukid Castañón a través de la consultora IN.Q Asesores Gubernamentales; y a Catalina Daza Hernández, quien se desempeñó como encargada de despacho de la Contraloría del Estado tras la renuncia de Castañón.