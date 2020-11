Morenovallistas hacen mutis tras detención de contadora de Eukid

La detención de Lorena Jaimes Vargas, operadora y distribuidora de la Estructura Maya, debe ser conforme a la Ley y no un acto político que pueda influir dentro del proceso electoral, consideraron el diputado Oswaldo Jiménez y Ana Teresa Aranda, mientras que el resto de morenovallistas implicados en el caso guardó silencio.

El pasado domingo Jaimes Vargas, colaboradora de Eukid Castañón Herrera, fue detenida en Mérida, Yucatán, por parte de autoridades de dicha entidad en colaboración con la Fiscalía General del Estado por su participación en la Estructura Maya, en la que se encargaba de distribuir los recursos desviados entre los beneficiados.

Ante esta situación, el diputado panista Oswaldo Jiménez López, en entrevista con CAMBIO, consideró que todo el proceso legal en que se encuentra Lorena Jaimes debe conducirse conforme a la ley, respetando todos sus derechos.

Esto con el objetivo de evitar que el tema se politice más de lo que ya se ha hecho, al considerar que se trata de una acción de parte del Gobierno del Estado para desviar la atención de sus malos resultados.



"Todas las investigaciones y detenciones, lo que ocurra y particularmente lo que se inscribe en el ámbito político tendría que ser estrictamente apegado a derecho", dijo.



Detenciones son para influir en clima electoral

Por su parte, Ana Teresa Aranda consideró que las autoridades estatales deben dar a conocer las pruebas correspondientes a sus acusaciones, ya que éstas y las detenciones se generan en el marco de un proceso electoral, con la intención de influir en él.

De igual manera, afirmó que existe una persecución por parte de la actual administración en contra de aquellos funcionarios de anteriores gobiernos, por lo que se deben evitar venganzas políticas.



“Hay un ánimo de la Cuarta Transformación de perseguir a quienes estuvieron en la anterior administración (…) si tuviera pruebas, pudieron haber empezado desde que empezó la administración; sí parece muy extraño todo el timing político y que tiene que ver con el ánimo de influir en la elección”, dijo.



Esta casa editorial también buscó las versiones de Jesús Giles Carmona y Salvador Escobedo, quienes también se encuentran dentro de los perfiles investigados por ser parte de la Estructura Maya; sin embargo, no se obtuvo una respuesta por parte del ex dirigente panista, mientras que el ex diputado local se limitó a mencionar que desconoce del tema.

En julio de este año, CAMBIO dio a conocer la existencia de la Estructura Maya, la cual era manejada por Eukid Castañón para desviar recursos públicos hacia la campaña de diversos morenovallistas, estando integrada por más de 60 perfiles que operaron y se vieron beneficiados.