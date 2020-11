Eukid Castañón, a un paso de regresar al penal de San Miguel por error del juez

El ex operador morenovallista Eukid Castañón podría regresar al penal de San Miguel después de que el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal revocara una resolución de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Puebla, ya que el juez que autorizó su traslado no verificó que los abogados designados para la defensa del panista contaran con cédulas profesionales.

Según el resolutivo del amparo 685/2020 presentado en el juzgado antes mencionado y promovido por Eukid Castañón, se otorgó la suspensión de un resolutivo del magistrado Amador Coutiño Chavarría, de la Tercera Sala Penal del TSJ del Estado de Puebla.

Dicho resolutivo ratificaba la legalidad de la solicitud de traslado de Eukid Castañón del penal de San Miguel al de Tepexi de Rodríguez, señalando que el acto se realizó con la legalidad pertinente y las autoridades estatales actuaron apegados a la Ley.

El juez del Segundo Distrito señaló que hubo un error técnico durante la audiencia donde se acordó el traslado de Eukid Castañón, pues se le asignaron dos abogados para su defensa, los cuales habían acreditado contar con la documentación necesaria respecto a su profesión.

La anomalía cometida fue que el Juez de Control no solicitó a los abogados asignados sus cédulas profesionales, por lo que el magistrado del TSJ no podría contar con los elementos necesarios para determinar que contaban con la preparación necesaria para fungir como abogados defensores y ratificar como válido el traslado del morenovallista.

Ante esto, el juzgado resolvió que debe volver a realizarse la audiencia de Eukid Castañón y en caso de que sea el mismo juez y los mismos abogados defensores, deben constatar que tiene cédula profesional.

Asimismo, en caso de que no cuenten con la documentación necesaria o no estén los mismos defensores, deberán permitirle tener a sus abogados personales y reponer el proceso completo para determinar si es o no válido su traspaso al penal de Tepexi de Rodríguez; misma acción se aplicará si el juez que celebre la audiencia sea distinto al que dio el primer fallo.

Eukid Castañón ya había presentado dos amparos intentando regresar a San Miguel, acusando a las autoridades de Tepexi de actos de tortura y aislamiento, ambos fueron negados; ahora, un error técnico definirá en dónde seguirá preso el morenovallista.