Bloomberg ubica a México como el peor país para vivir en la pandemia

México es el peor país para vivir en la época de pandemia debido a la falta de pruebas para detectar esta enfermedad, por lo que hay un alto número de personas esparciendo el virus sin saber que lo tienen, así lo dio a conocer el estudio “El Mejor y Peor Lugar para vivir en la era del coronavirus”.

El estudio del portal Bloomberg detalla que México es el peor país para vivir en época del coronavirus, de los 53 que fueron tomados en cuenta, porque 62 por ciento de las pruebas realizadas tienen un resultado positivo, además de que hay 113 casos positivos al mes por cada cien mil habitantes y ha fallecido 782 personas por cada millón.

NEW: These are the best and worst places to ride out the pandemic. Explore Bloomberg’s interactive Covid-19 resilience ranking of 53 economies ⬇️ https://t.co/xfoEsg0hkG